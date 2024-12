My Home My Destiny 2 Anticipazioni 24 dicembre 2024: Zeynep accetta o rifiuta di sposare Baris?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 24 dicembre 2024 su Canale 5: Baris ha chiesto a Zeynep di sposarlo, e lei continua ad essere indecisa sulla risposta da dargli

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 dicembre 2024 alle 16:05, Zeynep è ancora alle prese con la proposta di matrimonio di Baris. La ragazza è a dir poco sconvolta: ha bisogno di un po' tempo per riflettere. L'avvocato, invece, è sicuro che loro avranno un futuro meraviglioso insieme; quindi, si aspetta una risposta affermativa, nonostante i timori di Sakine e Nermin, e di Emine...

My Home My Destiny Anticipazioni: Ali Riza dà un prezioso consiglio a Baris...

Ali Riza ha preso Baris di petto per fargli un discorsetto. L'uomo ha detto al nipote che ogni uomo ha una sua "sultana", ossia una donna che regni sovrana nel suo cuore; per Ali Riza questa persona è Sultan, mentre per Baris, chiaramente, è Zeynep. Quindi, lo zio si è spinto persino oltre, dandogli un prezioso consiglio: visto lo stato attuale delle cose, avrebbe dovuto prendere in mano la situazione e compiere un gesto degno di nota nei suoi confronti, in modo tale che, finalmente, il loro rapporto arrivasse ad un punto di svolta...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris fa la proposta a Zeynep!

Le parole di Ali Riza continuano a ronzare nelle orecchie di Baris. Quest'ultimo, dopo che lo zio gli ha suggerito di farsi avanti con Zeynep, non fa che pensare che, forse, è proprio ciò che dovrebbe fare. Pertanto, Baris prende una boccata di coraggio ed approfitta di un momento in cui è solo con l'amata per inginocchiarsi al suo cospetto e proporle di diventare sua moglie. Zeynep, però, non reagisce come lui si sarebbe aspettato, e soprattutto come avrebbe tanto sperato. Infatti, la mora è preda dei dubbi, quindi, anziché felice, appare sconcertata...

Zeynep ancora preda dei dubbi, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 24 dicembre 2024

Zeynep continua a fare i conti con la romantica - e spiazzante - proposta di matrimonio di Baris. La giovane, confusa, non sa che cosa rispondere, poiché ha il forte timore che, qualsiasi cosa dirà, se ne potrebbe presto pentire; dunque, la cosa migliore, al momento, è rimanere in silenzio. Ha bisogno di tempo per rifletterci bene. D'altra parte, sicuro che insieme potranno avere un futuro radioso, il rosso si aspetta una risposta affermativa, persino nonostante tutte le paure delle madri adottive, Sakine e Nermin, e di Emine. Alla fine, avrà ragione Baris, oppure si sta soltanto illudendo?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 23 al 27 dicembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.