Beautiful, Anticipazioni: ecco cosa vedremo nella Puntata, in replica, in onda il 24 dicembre 2024

Vediamo insieme quale replica di Beautiful andrà in onda il 24 dicembre 2024 su Canale5 e cosa sta succedendo, intanto, nelle puntate americane della Soap, attualmente trasmesse sulla CBS.

Beautiful va in vacanza ma solo con le puntate inedite. La Soap di Canale5 sarà comunque trasmessa dal lunedì al sabato con le repliche degli episodi andati in onda le scorse settimane, dal 9 al 14 dicembre 2024 e dal 16 al 21 dicembre 2024.

L’episodio di Beautiful in onda il 24 dicembre 2024 sarà quindi la replica di quello del 10 dicembre scorso. Rivediamo insieme cosa succederà e scopriamo anche cosa sta accadendo, nel mentre negli Stati Uniti, dove la Soap è avanti di poco più di un anno.

Beautiful Anticipazioni 24 dicembre 2024, puntata in replica: Steffy e Finn finalmente felici ma…

Nella puntata di Beautiful in onda, in replica, il 24 dicembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, vedremo anzi rivedremo Steffy e Finn finalmente sereni. I due ragazzi, nella loro casa, riflettono sui brutti momenti passati a causa di Sheila e della sua ossessione per suo figlio. Marito e moglie capiscono di essere stati molto fortunati; il destino ha dato loro l’opportunità di rimanere uniti e di ritrovarsi dopo aver pensato di essere totalmente spacciati. La Forrester non potrà mai dimenticare il momento in cui ha visto il suo amato dottore davanti a lei, a Montecarlo. È stata una delle sorprese più belle della sua vita e non può spiegare a parole quanto fosse contenta di ritornare tra le sue braccia. Il medico è d’accordo con lei e si promettono a vicenda di stare per sempre insieme.

Beautiful Anticipazioni: Brooke preoccupata per Hope

Nella puntata di Beautiful in replica il 24 dicembre 2024, rivedremo anche Brooke molto preoccupata per Hope. La Logan ha capito che sua figlia non ha intenzione di tornare da Liam e ha timore che possa fare una sciocchezza nel non stare con suo marito. Ha anche molto timore che si lasci condizionare dalla sua attrazione per Thomas che, lo deve ammettere, si è comportato in modo inappuntabile. Per questo motivo rivela a Ridge della sua intenzione di andare da figliastro per complimentarsi con lui e per ringraziarlo di aver sostenuto e rispettato sua figlia. Brooke si pentirà presto di aver deciso di andare a casa del Forrester. Troverà infatti una brutta sorpresa.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Brooke in bilico!

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda negli Stati Uniti, sulla CBS, sta succedendo di tutto. Il colpo di stato che ha messo Carter al comando della Forrester sta generando un vero e proprio cambiamento, e non tutto muterà in positivo. Brooke e Ridge sono condannati e la decisione del Walton di nominare la Logan suo nuovo CEO finirà per accelerare le cose. Hope ha riavuto il suo posto di lavoro e la sua collezioni mentre Katie ha licenziato Electra dopo aver visto una sua foto mezza nuda pubblicata sul web. La madre di Will non può sapere che si tratta di un fotomontaggio creato Remy apposta per far allontanare la sua amata dall’azienda di moda e, senza nemmeno dare spiegazioni (né Katie né Brooke hanno detto alla Forrester di aver visto l’immagina e di essersi spaventata) ha cacciato la giovane. La sua reazione, come quella del figlio di Bill e di Ivy, che probabilmente comincerà a schierarsi contro le Logan e potrebbe persino allearsi con Zende, rimandato in azienda da Steffy e Ridge, per fare la spia e controllare la situazione.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.