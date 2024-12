My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 23 al 27 dicembre 2024, Mehdi resta solo: anche Cemile gli dice addio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 23 al 27 dicembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della seconda stagione soap opera turca My Home My Destiny, in onda dal 23 al 27 dicembre 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.40. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene. Attenzione!. Ricordiamo che per questa settimana di festa è prevista la regolare messa in onda di My Home My Destiny, fatta eccezione per mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre, quando invece non verrà trasmessa.

My Home My Destiny Anticipazioni dal 23 al 27 dicembre 2024: Video

Scopri, leggendo qui sotto, cosa succederà nelle puntate di My Home My Destiny in onda dal 23 al 27 dicembre 2024 ma prima guarda il Video Riassunto degli episodi settimanali della Soap di Canale5.

Puntata in onda lunedì 23 dicembre 2024

Mehdi, non volendo separarsi dall'amata figlioletta, la piccola Mujgan, ha deciso di compiere uno dei suoi colpi di testa: ha rinchiuso Benal, pronta alla fuga con la bambina, in casa. Intanto, Cemile e Nuh, sconvolti dal gesto dell'uomo, stanno provando a farlo ragionare. Saranno in grado di farsi ascoltare da Mehdi, al momento ancora fuori di sé? Adesso, però, Zeynep e Baris stanno per giungere a casa dell'ex meccanico, ed il loro inatteso arrivo porterà ad un'incredibile svolta. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 23 dicembre 2024.

Puntata in onda martedì 24 dicembre 2024

Zeynep sta ancora facendo i conti con la proposta di matrimonio che le ha fatto Baris. La giovane è piuttosto scossa, poiché non se lo aspettava minimamente, ed anche perché non sa proprio che cosa rispondergli: è troppo confusa al momento per dargli un "sì" o un "no" di cui poi non si pentirà. Allora, Zeynep si prende del tempo. L'avvocato, d'altro canto, è convinto che loro avranno un futuro radioso insieme; pertanto, si aspetta una risposta affermativa, nonostante le paure delle madri adottive di Zeynep, Sakine e Nermin, e di Emine. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 24 dicembre 2024.

Puntata in onda mercoledì 25 dicembre 2024

La Soap non va in onda.

Puntata in onda giovedì 26 dicembre 2024

La Soap non va in onda.

Puntata in onda venerdì 27 dicembre 2024

Benal, temendo per la sicurezza della piccola Mujgan, cerca rifugio a casa di Zeynep. Qui la donna viene accolta calorosamente da Sakine, Nermin e Sultan. Intanto, Cemile e Nuh hanno deciso che è tempo di trasferirsi: vogliono ricominciare altrove, da soli. Mehdi, invece, sta mettendo in discussione le sue scelte, ma il suo migliore amico - nonché cognato - Nuh sembra essere piuttosto indifferente alle sue parole. Nel frattempo, Ozelm continua a mettere i bastoni tra le ruote a Baris e alla sua amata, non avendo la minima intenzione di supportare la loro love story. In questo modo, però, la donna non fa altro che alimentare le tensioni tra le famiglie. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 27 dicembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.50.