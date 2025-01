Beautiful, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5, Beautiful, My Home My Destiny, e quella di Rete 4, La Promessa, per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 2 gennaio 2025, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 16.10, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. Attenzione! Ricordiamo che eccezionalmente per questa settimana di Capodanno, Endless Love non andrà in onda, mentre Beautiful andrà in onda in replica e My Home My Destiny verrà trasmesso in anticipo rispetto al solito.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 2 gennaio 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 2 gennaio 2025 - rivedremo Sheila determinata a conquistarsi un posto nella vita di Finn, nonostante la sua prigionia. La Carter non mollerà la presa e rivelerà al suo amico Mike di essere più che mai legata alla sua famiglia e di essere certa di riuscire a riconquistare, presto, la libertà. Mike la spronerà ancora una volta a lasciare perdere i suoi folli piani e a non pensare all’impossibile ma lei sarà disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Per questo, con la scusa che il ragazzo è il suo medico curante, riuscirà a chiamarlo per farsi visitare... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 2 gennaio 2025 - dopo l'attacco alle due case, Zeynep e Baris sono molto in ansia per le loro famiglie. Mehdi chiede scusa a tutti e promette che farà ciò che è in suo potere per difenderli da eventuali attacchi da parte di persone che, in verità, hanno solo lui come obiettivo. Intanto, Ali Riza chiama un suo caro amico, Sadi, affinché i suoi famigliari si sentano al sicuro. L'uomo, che sembra particolarmente buffo, tranquillizza tutti. Cemile, invece, è molto addolorata per ciò che sta accadendo a Mehdi. Allora, la giovane prova a stare accanto al fratello, però continua ad essere perseguitata da un terribile presentimento... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 28 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 2 gennaio 2025 - Petra non riuscirà più a sopportare il rapporto ambiguo tra Ayala e Margarita e deciderà di intervenire. La cameriera, stanca di stare a guardare, affronterà il suo amante e gli imporrà di dirle immediatamente la verità. Il conte le assicurerà di amare lei e solo lei e cercherà di rincuorarla. La domestica però non riuscirà a dargli totalmente credito. Pelayo intanto non riuscirà a capire quali siano le vere intenzioni di Catalina. Il conte tenterà di far cambiare idea alla fidanzata, che ha rimandato le nozze. Tra Martina e Margarita le cose andranno sempre peggio mentre Pia si preparerà ad accogliere il nuovo maggiordomo, che si rivelerà – come lei temeva – un uomo molto esigente e attento. Cruz invece reclamerà come sua la borsa con i soldi di Vera... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 .