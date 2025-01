La Promessa Anticipazioni 2 gennaio 2025: Petra non ci sta più e affronta Ayala!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 2 gennaio 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Petra affronterà di petto Ayala e pretenderà da lui la verità sul suo rapporto con Margarita.

Petra non riuscirà più a sopportare il rapporto ambiguo tra Ayala e Margarita e deciderà di intervenire. Le Anticipazioni de La Promessa in onda su Rete4 il 2 gennaio 2025, alle ore 19.35, ci rivelano che la cameriera, stanca di stare a guardare, affronterà il suo amante e gli imporrà di dirle immediatamente la verità. Il conte le assicurerà di amare lei e solo lei e cercherà di rincuorarla. La domestica però non riuscirà a dargli totalmente credito. Pelayo intanto non riuscirà a capire quali siano le vere intenzioni di Catalina. Il conte tenterà di far cambiare idea alla fidanzata, che ha rimandato le nozze. Tra Martina e Margarita le cose andranno sempre peggio mentre Pia si preparerà ad accogliere il nuovo maggiordomo, che si rivelerà – come lei temeva – un uomo molto esigente e attento. Cruz invece reclamerà come sua la borsa con i soldi di Vera.

La Promessa Anticipazioni 2 gennaio 2025: Petra affronta Ayala, ora basta!

Petra non riuscirà più a sopportare il rapporto che si è instaurato tra Ayala e Margarita. Nonostante il conte le abbia più volte dichiarato di essersi avvicinato alla marchesa solo per interesse economico e per distruggere più facilmente Cruz, la domestica è più che convinta che sia altro sotto. Vedendo i due sempre più vicini e complici – tanto che è scoccato un bacio tra loro – deciderà di affrontare il suo amante e di avere da lui la verità e stavolta tutta la verità. Il nobile la rassicurerà dicendole di amare solo lei e di fare quanto sta facendo solo per gli interessi di cui è già al corrente. Ma sarà vero?

La Promessa Anticipazioni: Arriva il nuovo maggiordomo

Pia è in ansia per l’arrivo del nuovo maggiordomo e si accorgerà che le sue paure avranno un fondamento. Don Ricardo Pellicer farà presto il suo ingresso alla tenuta e si dimostrerà subito un uomo molto ligio al dovere e molto attento al dettaglio. Non gli sfuggiranno, nemmeno per un momento, le strane assenze della governante, a cui chiederà immediatamente spiegazioni. Pia sarà costretta a dirgli la verità ma lui sarà comprensivo o no? Martina non sopporterà per nulla la vicinanza tra sua madre e Ayala e continuerà a comportarsi in modo molto fastidioso e non solo per la sua mamma ma per tutti.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Pelayo spera che Catalina cambi idea

Catalina ha rimandato le nozze ed è chiaro che il suo intento sia quello di annullare il matrimonio, dopo quello che ha scoperto sul suo fidanzato. Pelayo è molto triste per quello che è successo e vorrebbe che la ragazza cambiasse idea, al più presto. Intanto Cruz gelerà Vera. La marchesa affermerà con fermezza che la borsa – quella che contiene i soldi – sia di sua proprietà e per questo pure il contenuto. Come farà la ragazza a riprenderla ora che è in mano alla perfida marchesa?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.