Beautiful Puntata del 2 gennaio 2025, Replica: Sheila pronta a tornare all'attacco mentre negli USA è ormai una strega buona!

Anticipazioni TV

Continuano le repliche di Beautiful. La puntata che vedremo il 2 gennaio 2025 su Canale5, ci riproporrà l'incontro in prigione tra Sheila e Finn. Scopriamo però anche cosa sta succedendo, nel mentre, agli stessi personaggi nelle puntate americane della Soap, attualmente in onda sulla CBS.

Beautiful continua ad andare in onda in replica anche il 2 gennaio 2025. L’episodio che vedremo alle ore 13.45 su Canale5 è stato già trasmesso il 18 dicembre 2024 e ci farà rivedere la determinazione di Sheila, pronta a tutto per riconquistarsi un posto nella vita di Finn. La Carter non si lascerà convincere da Mike a gettare la spugna e anzi approfitterà del suo attacco di cuore per riportare suo figlio a sé. Finn sarà chiamato in carcere per occuparsi di lei e sarà un incontro molto particolare. Il ragazzo dimostrerà di essere ancora molto legato alla madre. Intanto tra Hope e Liam ci saranno gli ultimi strascichi di una relazione ormai arrivata al capolinea e con le carte del divorzio ormai firmate.

Scopriamo anche cosa sta succedendo, nel mentre, agli stessi personaggi nelle puntate americane della Soap.

Beautiful Anticipazioni 2 gennaio 2025: Sheila non molla la presa

Nella puntata di Beautiful che vedremo in onda, in replica, il 2 gennaio 2025, rivedremo Sheila determinata a conquistarsi un posto nella vita di Finn, nonostante la sua prigionia. La Carter non mollerà la presa e rivelerà al suo amico Mike di essere più che mai legata alla sua famiglia e di essere certa di riuscire a riconquistare, presto, la libertà. Mike la spronerà ancora una volta a lasciare perdere i suoi folli piani e a non pensare all’impossibile ma lei sarà disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Per questo, con la scusa che il ragazzo è il suo medico curante, riuscirà a chiamarlo per farsi visitare.

Beautiful Anticipazioni: Sheila incanta Finn

Finn risponderà alla chiamata della madre anche se di malavoglia. Il dottore non potrà rifiutare di visitare una sua paziente ma l’incontro con la criminale riserverà, purtroppo, brutte sorprese. Sheila incanterà Finn con le sue parole, facendo soprattutto leva sul desiderio del ragazzo di poter avere al suo fianco la sua madre naturale. Il giovane finirà per farsi trascinare in un vortice molto pericoloso, che metterà Steffy in una brutta posizione. Intanto, allo chalet, Liam e Hope continueranno a discutere del loro divorzio, ormai ufficializzato con le carte firmate.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Sheila è diventata buona?

Nelle puntate americane di Beautiful, quelle che stanno andando in onda negli Stati Uniti in questi giorni, Sheila è diventata buona. È molto strano usare questo termine con la Carter ma sembra proprio che sia così. Dopo il suo matrimonio con Deacon, che le dimostra ogni giorno di essere innamorato di lei, la rossa pare proprio aver messo da parte il suo desiderio di riconquistare un posto nella vita di Finn o meglio ha promesso di non mettersi più in mezzo e di smettere di dare il tormento alla famiglia di Steffy. Non sappiamo se questa situazione durerà a lungo ma per il momento la criminale pare proprio essersi messa da parte e voltato pagina, forse proprio grazie al grande affetto che le dimostra lo Sharpe. Finn è invece più che mai schierato dalla parte di Steffy, messa con le spalle al muro da Hope e Carter, ora a capo della Forrester Creations.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. Le puntate sono in replica.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.