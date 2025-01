My Home My Destiny 2 Anticipazioni 2 gennaio 2025: Cemile ha un terribile presentimento... e non si sbaglia!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 2 gennaio 2025 su Canale 5: Cemile è sicura che stia per accadere qualcosa di terribile...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 gennaio 2025 alle 16:10, dopo l'attacco alle due case, Zeynep e Baris sono molto in ansia per le loro famiglie. Mehdi chiede scusa a tutti e promette che farà ciò che è in suo potere per difenderli da eventuali attacchi da parte di persone che, in verità, hanno solo lui come obiettivo. Intanto, Ali Riza chiama un suo caro amico, Sadi, affinché i suoi famigliari si sentano al sicuro. L'uomo, che sembra particolarmente buffo, tranquillizza tutti. Cemile, invece, è molto addolorata per ciò che sta accadendo a Mehdi. Allora, la giovane prova a stare accanto al fratello, però continua ad essere perseguitata da un terribile presentimento...

My Home My Destiny Anticipazioni: Cengiz minaccia Mehdi!

Mehdi ci ha riflettuto a lungo, e alla fine ha preso una decisione tanto drastica quando coraggiosa. Desideroso di cominciare ad occuparsi a tempo pieno della piccola Mujgan, e soprattutto di non esporre più quest'ultima a dei pericoli, è andato a parlare con Cengiz. L'ex meccanico ha detto a quest'ultimo di non voler più gestire i suoi loschi affari. Cengiz, però, lo ha minacciato, facendogli sapere che, nel caso in cui avesse davvero scelto di smettere di lavorare per lui, allora gli avrebbe dovuto restituire immediatamente tutti i soldi che gli aveva prestato per pagarsi la cauzione, altrimenti una persona che amava molto ne avrebbe pagato le conseguenze...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi si sente in colpa...

Mehdi, convinto della sua decisione, una volta rincasato ha subito ordinato a Nuh e a Cemile di fare i bagagli: si sarebbero trasferirti in un appartamento in affitto. Pertanto, Meto lo ha raggiunto e gli ha intimato di restituire il denaro che Cengiz gli aveva prestato... denaro di cui, ovviamente, il giovane non dispone. Allora, poco dopo, si vengono a verificare degli spaventosi attentati che mettono Zeynep e Baris sull'attenti: la paura per i loro famigliari è forte. Mehdi lo viene a sapere ed il senso di colpa inizia a divorarlo...

Cemile ha un brutto presentimento, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 2 gennaio 2025

Mehdi, venuto a sapere degli attacchi alle due case, si affretta a chiedere scusa a tutti quanti, e promette loro che farà il possibile per riuscire a difenderli da eventuali attacchi da parte di persone che, in verità, hanno un solo obiettivo, ossia lui. Interviene anche Ali Riza, il quale contatta un suo caro vecchio amico, Sadi, affinché la sua famiglia si senta finalmente al sicuro. L'uomo, dall'aspetto e dai modi buffi, prova a tranquillizzare tutti. Nel mentre, però, c'è qualcuno che proprio non riesce ad acquietarsi. Cemile è a dir poco addolorata per ciò che sta accadendo nella vita di Mehdi, e spera di potergli essere d'aiuto restandogli accanto. Purtroppo, la rossa continua ad essere perseguitata da un terribile presentimento: sta per succedere qualcosa di orribile, ne è sicura...

