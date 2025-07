Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 luglio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Innocence e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 19 luglio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Vediamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di oggi, 19 luglio 2025, di Beautiful in onda alle ore 13.45, di Innocence in arrivo alle ore 14.20 e de La Promessa trasmessa alle ore 19.40.

Beautiful: Ecco cosa succederà della puntata del 19 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 luglio 2025 - Poppy raggiungerà Bill, felice come non mai di aver avuto di nuovo ragione. Sì perché lo Spencer avrà la conferma di aver già visto la madre di Luna e di averci passato una serata spumeggiante insieme, molti anni prima. Intanto alla Forrester Creations, Luna rivelerà a RJ di essere tesa per sua madre ma nello stesso tempo contenta della sua nuova vita mentre Hope e Thomas continueranno a chiarire a che punto sono arrivati con la loro relazione. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 19 luglio 2025.

Innocence: Vediamo le Anticipazioni della puntata di oggi 19 luglio 2025

Nella puntata di Innocence di oggi - 19 luglio 2025 - Ela è al corrente che suo padre tradisce la madre con la sua collega e pur di non dare un dispiacere a Bahar e vederla felice, finge di aver chiuso la sua relazione con Ilker. La ragazza si rende conto molto presto di dover gestire meglio tutta la situazione. Scopre infatti di essere incinta e lo rivela a Ilker, convinta che ora il suo innamorato annullerà le sue nozze e uscirà allo scoperto con lei. Peccato però che la sera del suo diciannovesimo compleanno, la giovane venga a sapere che Ilker e Irem si sposeranno il giorno dopo. Colta di sorpresa e infuriata, la ragazza si dirige a casa dell’imprenditore e i due hanno una dura lite, che finisce in tragedia. Ilker che ha alzato il gomito ed è furioso per la situazione, reagisce con grande violenza. Con un flashforward ritroviamo Ela soccorsa dai medici che, miracolosamente, riescono a salvarla. Avvertita dalla polizia, Bahar denuncia Ilker – che al telefono, poco prima, aveva negato di conoscere lei ed Ela – e il ragazzo viene arrestato mentre percorre la navata per sposare Irem. Qui la trama completa di Innocence.

La Promessa: Ecco la Trama della puntata di oggi 19 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 luglio 2025 - Amalia, stanca di stare al gioco del conte, tornerà alla tenuta e intimerà al Capitano di smetterla di minacciarla e di stare lontano da lei e sua figlia. Poi informerà Vera di stare molto attenta alle mosse dello spregevole nobile, che potrebbe tornare all’attacco. Intanto Martina non riuscirà a capire lo strano rapporto che si è creato tra Lorenzo e Ayala e deciderà di affrontare di petto il padre di Curro. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 13 al 19 luglio 2025