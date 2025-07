Innocence, la Terza Puntata va in onda oggi 19 luglio 2025 su Canale5: Ela è incinta!

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento con Innocence, la nuova dizi turca che ci fa compagnia nei weekend di Canale5. La terza puntata va in onda oggi, 19 luglio 2025. Scopriamo insieme le anticipazioni di cosa succederà.

Innocence è la nuova dizi scelta da Mediaset per farci compagnia nei weekend estivi e torna oggi, 19 luglio 2025, alle ore 14.20 subito dopo l’episodio di Beautiful. La Soap va in onda su Canale5 solo il sabato e la domenica e si è subito rivelata piena di misteri di scoprire. Sì perché nelle prime due puntate, andate in onda il 12 e il 13 luglio scorsi, la protagonista Ela è stata ritrovata ferita sul ciglio della strada ed è ancora da chiarire se sia morta, sia in coma o se sia destinata a svegliarsi. Di sicuro sua madre Bahar scoprirà la verità.

Vediamo insieme le anticipazioni della terza puntata che ci aspetta nel daytime ma prima un breve riassunto di quanto successo sino a ora:

Innocence: ecco cosa è successo nelle prime puntate

Nella prima puntata e nella seconda puntata di Innocence abbiamo conosciuto la bella e giovanissima Ela. La ragazza, dopo una conferenza da lei organizzata nella sua università, ha iniziato a frequentare il ricco Ilker, un giovane più grande di lei e capo dell’azienda dove lavora suo padre. Il manager non ha disdegnato le sue attenzioni e per poterla vedere con più facilità, l’ha assunta come stagista.

Peccato però che l’amore tra i due sia osteggiato – a parte dalla differenza di età – dal fidanzamento ufficiale tra Ilker e Irem, una famosa influencer. Ela non ha gettato la spugna e ha creduto alle parole di Ilker, che le ha confidato di non poter annullare le nozze all’improvviso a causa dell’instabilità mentale della sua fidanzata. Bahar, la madre di Ela, ha cercato in tutti i modi di mettere in allerta la figlia ma lei si è barricata dietro il fatto di essere ormai un’adulta e di poter fare le sue scelte liberamente. Decisa a ottenere quello che vuole ha cominciato anche a tormentare, sui social e sotto falso nome, Irem.

Ilker vuole tenere la sua relazione con Ela segreta e la giovane, che finisce per concedersi a lui, soffre particolarmente di non poter raccontare a nessuno di loro. Gli unici al corrente di tutto sono il suo amico Umut e sua madre Bahar. Il fatto che quest’ultima sappia di loro fa infuriare l’imprenditore che aggredisce la giovane universitaria, intimandole di stare molto attenta alle sue mosse. Intanto Timur, il padre di Ela, continua la sua tresca con la sua collega e purtroppo, alla fine della puntata del 13 luglio 2025, viene scoperto da sua figlia. Ma il fatto più misterioso accaduto nei primi due appuntamenti è stato il ritrovamento – nel giorno del suo diciannovesimo compleanno - del corpo di Ela ricoperto di sangue. Anche Ilker ha sangue suoi vestiti ed è tormentato da qualcosa che ha appena fatto…

Innocence: ecco cosa succederà nella puntata del 19 luglio 2025

Innocence ci aspetta questo pomeriggio subito dopo l’appuntamento con Beautiful. Ecco cosa succederà:

Ela è al corrente che suo padre tradisce la madre con la sua collega e pur di non dare un dispiacere a Bahar e vederla felice, finge di aver chiuso la sua relazione con Ilker. La ragazza si rende conto molto presto di dover gestire meglio tutta la situazione. Scopre infatti di essere incinta e lo rivela a Ilker, convinta che ora il suo innamorato annullerà le sue nozze e uscirà allo scoperto con lei. Peccato però che la sera del suo diciannovesimo compleanno, la giovane venga a sapere che Ilker e Irem si sposeranno il giorno dopo. Colta di sorpresa e infuriata, la ragazza si dirige a casa dell’imprenditore e i due hanno una dura lite, che finisce in tragedia. Ilker che ha alzato il gomito ed è furioso per la situazione, reagisce con grande violenza. Con un flashforward ritroviamo Ela soccorsa dai medici che, miracolosamente, riescono a salvarla. Avvertita dalla polizia, Bahar denuncia Ilker – che al telefono, poco prima, aveva negato di conoscere lei ed Ela – e il ragazzo viene arrestato mentre percorre la navata per sposare Irem.

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5