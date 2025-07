Beautiful Anticipazioni Puntata del 19 luglio 2025: Poppy e Bill a confronto, saranno scintille dal passato!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 19 luglio 2025 su Canale5 vedremo Poppy e Bill insieme a pranzo e la verità su di loro verrà a galla! Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Poppy ha deciso di accettare l’invito a pranzo di Bill, certa che tra loro qualcosa succederà… visto il passato che hanno condiviso. Nella puntata di Beautiful in onda il 19 luglio 2025, alle ore 13.50 su Canale5, la Nozawa raggiungerà il magnate, felice come non mai di aver avuto di nuovo ragione. Sì perché lo Spencer avrà la conferma di aver già visto la madre di Luna e di averci passato una serata spumeggiante insieme, molti anni prima. Intanto alla Forrester Creations, Luna rivelerà a RJ di essere tesa per sua madre ma nello stesso tempo contenta della sua nuova vita mentre Hope e Thomas continueranno a chiarire a che punto sono arrivati con la loro relazione. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Bill vuole scoprire tutta la verità su Poppy

L’incontro fortuito tra Poppy e Bill a Il Giardino, diverse puntate fa, è rimasto impresso nella mente dello Spencer. Il magnate è più che mai convinto di aver già conosciuto quella che si è rivelata essere la madre della nuova stagista di Ridge. Dollar Bill ha fatto di tutto per mettersi in contatto con lei, per avere il suo numero e per invitarla a pranzo, in modo tale da capire dove si siano già visti e avere conferma di aver ragione. Difficilmente Bill dimentica qualcosa e il fatto di essere stato ignorato gli ha dato parecchio fastidio, tanto da non aver avuto pace da allora. E Poppy, vista la sua insistenza, ha dovuto cedere ma con qualche riserva.

Beautiful Anticipazioni 19 luglio 2025: Poppy e Bill a confronto

Poppy ha paura di Bill e sembra nascondere qualcosa di molto scabroso. Deve essere così visto che ha finto di non conoscerlo e invece, durante la puntata del 19 luglio 2025, scopriremo che i due si sono già incontrati eccome e nel modo più intimo possibile. Il magnate riuscirà a ricordare dove ha già visto la Nozawa e le nominerà un festival, di circa vent’anni prima, durante il quale lei ballava e si scatenava come non mai. Dollar Bill rammenterà anche che Penelope lo colpì profondamente, soprattutto perché non sapeva minimante chi lui fosse ed era uno spirito libero a cui lui, già uomo d’affari accanito, non era più abituato. Insomma il loro incontro è fissato nella sua mente benché in un primo momento abbia fatto molta fatica a capire chi fosse. Il rendez-vous tra i due andrà molto bene, meglio delle loro aspettative e sarà l’inizio di un rapporto inaspettato per tutti, Luna compresa.

Caos tra Hope e Thomas? Ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful

Hope ha detto no a Thomas e ha spiegato al ragazzo di non sentirsi pronta a diventare sua moglie o meglio a diventare la consorte di qualcuno. Nella sua mente c’è tutto fuorché il matrimonio e non ha alcuna intenzione di legarsi a un uomo. Vuole essere libera, come non è mai stata e la relazione con il Forrester le sta offrendo proprio questo. Il suo desiderio è sentirsi amata e apprezzata senza vincoli e pregherà lo stilista di capirla. Il problema vero sarà che Thomas la capirà ma si illuderà – come teme sua sorella – che la Logan possa cambiare idea. Le dirà quindi di essere disposto ad accettare il suo rifiuto e di volerla aspettare… ma farà un grosso errore. Intanto Luna rivelerà a RJ di essere preoccupata per la sua mamma; Bill Spencer non la convince appieno forse perché alla Forrester Creations non si parla molto bene di lui. La giovane confesserà però di essere anche felice che la sua mamma si rifaccia una vita e nel suo cuore ci sarà tanta speranza di vedere la sua famiglia finalmente serena.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 19 luglio 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.