Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 luglio 2025

Beautiful: Ecco cosa succederà della puntata del 13 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 luglio 2025 - la famiglia Forrester si riunirà al capezzale del patriarca, pronta a salutarlo per sempre. Bridget e Finn hanno deciso di staccare la spina al Forrester senior, convinti che non si possa più prolungare la sua sofferenza. Brooke, Steffy e Donna si avvicineranno al loro amato e gli rivolgeranno parole d’amore seguite poco dopo da quelle di Ridge, che avranno però uno stranissimo effetto sul suo papà. Al suono della sua voce, Eric muoverà gli occhi come per aprirli, fermando i medici e donando di nuovo speranza a tutti. Qui la trama completa di Beautiful.

Innocence: Scopriamo le Anticipazioni della puntata di oggi 13 luglio 2025

Nella puntata di Innocence di oggi - 13 luglio 2025 - Ela però sembra pronta a rimettersi nei guai e mente ai genitori, dicendo loro di voler passare la notte a casa dell’amica Burcak ma in realtà si fa accompagnare in una delle case di Ilker con cui, dopo un litigio, fa l’amore per la prima volta. Dopo questo momento romantico, Ela capisce che il suo innamorato non vuole dormire con lei. Ela rientra a casa e sua madre capisce tutto e cerca di farla ragionare. Un flashfoward ci porta avanti nel tempo e arriviamo alla notte del compleanno di Ela. I suoi parenti sono molto preoccupati di non vederla arrivare per festeggiare e Bahar chiama Ilker per sapere cosa sia successo e dove sia la sua bambina. Il ragazzo risponde di non sapere nulla ma è chiaramente turbato ma soprattutto è in pessime condizioni e ha delle chiazze di sangue sul corpo Qui la trama completa di Innocence.

La Promessa: Ecco la trama della puntata di oggi 13 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 luglio 2025 - Teresa e Marcelo spereranno che Don Ricardo non riveli a Don Romulo quello gli hanno confidato. Il maggiordomo, fedelissimo ai marchesi, potrebbe infatti prendere provvedimenti e cacciare entrambi i fratelli. Maria intanto sarà sempre più sulle spine, turbata dalle voci sul tradimento di Salvador mentre Manuel sarà molto teso; il marchesino ha speso tutti i suoi soldi per salvare Don Romulo e ora non ha più denaro per vivere la sua vita con Jana lontano dalla tenuta. Qui la trama completa de La Promessa.

