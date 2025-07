Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 luglio 2025: La voce di Ridge risveglia Eric, è un miracolo!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 13 luglio 2025 vedremo Eric cercare di aprire gli occhi al suono della voce di Ridge. Sarà un miracolo! Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Canale5.

Per Eric è arrivato il momento degli addii… o forse no. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 13 luglio 2025, alle ore 14.00 su Canale5, la famiglia Forrester si riunirà al capezzale del patriarca, pronta a salutarlo per sempre. Bridget e Finn hanno deciso di staccare la spina al Forrester senior, convinti che non si possa più prolungare la sua sofferenza. Brooke, Steffy e Donna si avvicineranno al loro amato e gli rivolgeranno parole d’amore seguite poco dopo da quelle di Ridge, che avranno però uno stranissimo effetto sul suo papà. Al suono della sua voce, Eric muoverà gli occhi come per aprirli, fermando i medici e donando di nuovo speranza a tutti. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Beautiful Anticipazioni: Bridget e Finn pronti a procedere

Bridget e Finn devono staccare la spina. I due medici sono convinti che Eric stia soffrendo inutilmente; purtroppo, nonostante il loro intervento, le cose non miglioreranno e il Forrester non si riprenderà. A dare loro questa convinzione è stato l’infarto post-operatorio che lo stilista ha avuto e che ha peggiorato le sue condizioni. Per questo hanno deciso di chiamare tutta la famiglia, in modo tale che tutti possano salutare il patriarca e dirgli addio per sempre. Steffy, Ridge e Brooke raggiungeranno velocemente Donna, rimasta al capezzale del suo amato e purtroppo non ancora pronta a non riabbracciarlo più.

Beautiful: L’ultimo addio a Eric… o forse no!

Steffy, Ridge e Brooke sono tornati in ospedale velocissimi. I tre hanno raggiunto Donna e sono rimasti spiazzati dalla notizia che Bridget e Finn hanno deciso di staccare la spina. Nessuno però oserà dire una parola; tutti saranno convinti a non prolungare le sofferenze del patriarca e a lasciarlo andare, sebbene non siano pronti a dirgli addio. Steffy e Brooke rivolgeranno per prime delle parole di dolcezza allo stilista, poi sarà il turno di Donna e poi quello di Ridge, che dichiarerà il suo enorme affetto al padre… e farà il miracolo.

La voce di Ridge risveglia Eric, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Ridge si avvicinerà al padre e lo rassicurerà su ogni cosa, dicendogli che se vuole andare via può farlo senza lasciare situazioni in sospeso. Il Forrester avrà la voce rotta dalla commozione ma anche piena di miracolo. Sì perché sentendo le dolci frasi del figlio, Eric si riprenderà o meglio muoverà gli occhi come se volesse aprirli. Tutti si accorgeranno di quello che sta succedendo e Bridget e Finn capiranno di non poter staccare nessuna spina e di dover procedere diversamente. Il miracolo sarà avvenuto: Eric Forrester sarà salvo ma tornerà alla sua vita di sempre? Sarà questa la domanda che Ridge si farà da questo momento.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.