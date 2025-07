Innocence: la Seconda Puntata va in onda oggi su Canale5

Anticipazioni TV

Secondo appuntamento con la nuova Soap Turca che ci farà compagnia nei pomeriggi estivi del 2025. Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodi in onda oggi, 13 luglio 2025, nel daytime di Canale5.

Secondo appuntamento questo pomeriggio, 13 luglio 2025, con Innocence, la nuova dizi che ci farà compagnia nel daytime del weekend di Canale5. Una nuova storia d’amore, di intrigo e di tradimenti è arrivata su Mediaset ma in modo molto particolare. Sarà infatti un impegno relativo solo al fine settimana, sabato e domenica, prima dei Film TV must della stagione estiva della Rete Ammiraglia del Biscione. Innocence, il cui titolo originale è Masumiyet, che vuol dire innocenza, racconta la passione proibita e pericolosa tra Ela e Ilker ma anche del coraggio di Bahar, madre della ragazza, che cercherà di proteggere la sua bambina da una situazione che potrebbe esserle fatale. Come ogni dizi che si rispetti, nella lotta per salvare Ela e la sua giovanissima innocenza, emergeranno segreti indicibili, legati alle famiglie di Bahar e di Ilker.

Innocence: il primo appuntamento è andato in onda il 12 luglio 2025

Con la conclusione di The Family, la cui ultima puntata è andata in onda il 5 luglio 2025, Mediaset ha deciso di prolungare le Soap già in onda per una settimana e poi, dal 14 luglio 2025, puntare sui Film TV estivi, che ci fanno compagnia ogni anno in questo periodo. Nel weekend ha voluto però farci un regalo, programmando una nuova dizi turca. La prima puntata di Innocence, programmata solo il sabato e la domenica, è andata in onda ieri – 12 luglio 2025 – e con il primo episodio abbiamo conosciuto Ela e Ilker ma anche la difficile situazione che si è creata tra di loro. La giovane universitaria si è innamorata del trentacinquenne figlio del capo di suo padre, già fidanzato. Ela si è illusa che Ilker abbia lasciato la sua fidanzata Irem, un’influencer famosa, ma in realtà non è per niente così, anzi. Bahar la madre di Ela si è accorta di tutto e quando sua figlia subisce una terribile ingiustizia, proprio il giorno del suo compleanno, decide di intervenire.

Innocence: la seconda puntata ci aspetta questo pomeriggio su Canale5

La seconda puntata di Innocence ci aspetta questo pomeriggio, 13 luglio 2025, su Canale5, a partire dalle ore 14.30, subito dopo Beautiful. Ecco cosa succederà nell’episodio

Bahar ha scoperto che Ela ha una relazione con Ilker Ilgaz, il figlio del datore di lavoro di suo marito. La donna è molto preoccupata perché crede che la sua bambina si stia mettendo in grossi guai. Quanto suo marito Timur interviene, Bahar finge non sia successo nulla e protegge il segreto di Ela, speranzosa di risolvere da sola la questione.

Ela però sembra pronta a rimettersi nei guai e mente ai genitori, dicendo loro di voler passare la notte a casa dell’amica Burcak ma in realtà si fa accompagnare in una delle case di Ilker con cui, dopo un litigio, fa l’amore per la prima volta. Dopo questo momento romantico, Ela capisce che il suo innamorato non vuole dormire con lei. Ela rientra a casa e sua madre capisce tutto e cerca di farla ragionare. Un flashfoward ci porta avanti nel tempo e arriviamo alla notte del compleanno di Ela. I suoi parenti sono molto preoccupati di non vederla arrivare per festeggiare e Bahar chiama Ilker per sapere cosa sia successo e dove sia la sua bambina. Il ragazzo risponde di non sapere nulla ma è chiaramente turbato ma soprattutto è in pessime condizioni e ha delle chiazze di sangue sul corpo.

Foto: © Fox

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5