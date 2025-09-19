TGCom24
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 settembre 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 settembre 2025.

Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 settembre 2025

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 19 settembre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15:30, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 settembre 2025 - per RJ e Luna arriverà finalmente il momento tanto sperato. I due ragazzi si libereranno della presenza ingombrante di Zende e riusciranno a lasciarsi andare alla passione. Sugelleranno il loro amore con una notte appassionata, la prima per Luna. Intanto Donna ed Eric saranno in attesa dalle analisi del Forrester e la Logan farà promettere al suo compagno di non avere più segreti con la sua famiglia, non dopo quanto successo... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 14 al 20 settembre 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 19 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 19 settembre 2025 - Zeynep organizza una festa a sorpresa per annunciare pubblicamente le imminenti nozze con Alihan. Tuttavia, quest'ultimo è così tormentato dai suoi pensieri che sta cercando di contattarla con insistenza; lei, per non rovinare il momento, non gli risponde. Intanto, Yildiz convince Halit a far rivalutare i gioielli, e così riesce a far riassumere Aysel. Infine, durante la suddetta festa, al cospetto dei presenti, Zeynep dichiara ad Alihan il suo amore ed annuncia di essere pronta a diventare sua moglie... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 15 al 19 settembre 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 19 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 19 settembre 2025 - Sarp riabbraccia i piccoli Nisan e Doruk. Quest'ultimo pensa si tratti di un sogno, mentre la bambina capisce di dover mantenere il segreto con Bahar per salvaguardarla. Inoltre, Nisan viene a sapere che il padre ha avuto altri figli. Dopodiché, Sarp si confronta con Enver e Ceyda, i quali gli fanno presente che soltanto Sirin potrebbe salvare la vita a Bahar. Nel mentre, quest'ultima si sta togliendo l'anello che le ha dato Arif... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 14 al 20 settembre 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 19 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 settembre 2025 - Cruz dovrà guardarsi le spalle da Leocadia soprattutto perché la sua ex amica si avvicinerà pericolosamente sia a Jana che a Catalina. La nuova arrivata avrà modo di parlare con la marchesina della sua gravidanza e le rivelerà di sapere perfettamente cosa lei sta passando. Sì perché è successo pure a lei di essere rimasta incinta e di aver dovuto occuparsi di suo figlio completamente da sola. Catalina apprezzerà moltissimo le parole della nuova ospite della sua casa e penserà di aver trovato, finalmente, un’alleata contro la sua matrigna. Sarà così? Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 14 al 20 settembre 2025.

