La Promessa Anticipazioni dal 14 al 20 settembre 2025: Jana e Manuel finalmente a nozze

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di agosto 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 14 al 20 settembre 2025.

La Promessa continua ad appassionarci e lo fa anche dal 14 al 20 settembre 2025 . Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap con le anticipazioni, puntata per puntata. Ricordiamo che l'appuntamento è dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 circa su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 14 al 20 settembre 2025

Domenica 14 settembre

L’arrivo inatteso di Leocadia sorprende Cruz e donna Petra. Alonso e Lorenzo stentano a riconoscerla e ne sono sconvolti. Nel frattempo, Teresa Marcelo e Vera tramano all’idea che il duca de Carril stia arrivando.

Lunedì 15 settembre 2025

Manuel è deciso a sposarsi entro pochi giorni. Nulla sembra fargli cambiare idea, neppure le parole severe dei suoi genitori. Jana, nel frattempo, invita tutta la servitù al ricevimento.

Martedì 16 settembre 2025

Cruz è in protesta contro le imminenti nozze di Mauel e Jana. Nonostante il clima poco sereno, Alonso insiste per celebrare la cerimonia entro due giorni. La marchesa, invece, vuole escludere la servitù invitata da Jana all’evento. Chi la spunterà?

Mercoledì 17 settembre 2025

Jana non vuole sentire ragioni: tutta la servitù sarà al suo matrimonio e questa volta Manuel l’appoggia pubblicamente, temendo che lei si dia nuovamente alla fuga. Perderla, infatti, lo ha messo in crisi più di quanto si sarebbe aspettato.

Giovedì 18 settembre 2025

Leocadia fa una confessione importante a Catalina: anche lei, infatti, era rimasta incinta da nubile e le fa coraggio per affrontare questa situazione. Nel frattempo, i preparativi per le nozze continuano e Cruz stabilisce che sarà Lorenzo ad accompagnare Jana all’altare.

Venerdì 19 settembre 2025

Il matrimonio è sempre più vicino, Jana è in ansia: dopo le nozze sarà finalmente accettata dalla marchesa? E sopratutto, Cruz la lascerà in pace o continuerà a renderle la vita impossibile?

Sabato 20 settembre 2025

Siamo giunti al giorno delle nozze. Dopo tante peripezie, Jana e Manuel saranno presto marito e moglie. La marchesa ancora non è convinta, Alonso invece appoggia il figlio avendo compreso la portata di questo amore. Cruz, invece, trama nell’ombra: quale piano malvagio sta escogitando?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.