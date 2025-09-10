TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La Promessa Anticipazioni dal 14 al 20 settembre 2025: Jana e Manuel finalmente a nozze
Anticipazioni TV

La Promessa Anticipazioni dal 14 al 20 settembre 2025: Jana e Manuel finalmente a nozze

Irene Sangermano
5

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di agosto 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 14 al 20 settembre 2025.

La Promessa Anticipazioni dal 14 al 20 settembre 2025: Jana e Manuel finalmente a nozze

La Promessa continua ad appassionarci e lo fa anche dal 14 al 20 settembre 2025 . Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap con le anticipazioni, puntata per puntata. Ricordiamo che l'appuntamento è dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 circa su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 14 al 20 settembre 2025

Domenica 14 settembre

L’arrivo inatteso di Leocadia sorprende Cruz e donna Petra. Alonso e Lorenzo stentano a riconoscerla e ne sono sconvolti. Nel frattempo, Teresa Marcelo e Vera tramano all’idea che il duca de Carril stia arrivando.

Lunedì 15 settembre 2025

Manuel è deciso a sposarsi entro pochi giorni. Nulla sembra fargli cambiare idea, neppure le parole severe dei suoi genitori. Jana, nel frattempo, invita tutta la servitù al ricevimento.

Martedì 16 settembre 2025

Cruz è in protesta contro le imminenti nozze di Mauel e Jana. Nonostante il clima poco sereno, Alonso insiste per celebrare la cerimonia entro due giorni. La marchesa, invece, vuole escludere la servitù invitata da Jana all’evento. Chi la spunterà?

Mercoledì 17 settembre 2025

Jana non vuole sentire ragioni: tutta la servitù sarà al suo matrimonio e questa volta Manuel l’appoggia pubblicamente, temendo che lei si dia nuovamente alla fuga. Perderla, infatti, lo ha messo in crisi più di quanto si sarebbe aspettato.

Giovedì 18 settembre 2025

Leocadia fa una confessione importante a Catalina: anche lei, infatti, era rimasta incinta da nubile e le fa coraggio per affrontare questa situazione. Nel frattempo, i preparativi per le nozze continuano e Cruz stabilisce che sarà Lorenzo ad accompagnare Jana all’altare.

Venerdì 19 settembre 2025

Il matrimonio è sempre più vicino, Jana è in ansia: dopo le nozze sarà finalmente accettata dalla marchesa? E sopratutto, Cruz la lascerà in pace o continuerà a renderle la vita impossibile?

Sabato 20 settembre 2025

Siamo giunti al giorno delle nozze. Dopo tante peripezie, Jana e Manuel saranno presto marito e moglie. La marchesa ancora non è convinta, Alonso invece appoggia il figlio avendo compreso la portata di questo amore. Cruz, invece, trama nell’ombra: quale piano malvagio sta escogitando?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La Promessa Anticipazioni 11 settembre 2025: Martina se ne va! Sarà per sempre?
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 11 settembre 2025: Martina se ne va! Sarà per sempre?
La forza di una donna Anticipazioni 11 settembre 2025: Sirin ha un attacco di gelosia perché...
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 11 settembre 2025: Sirin ha un attacco di gelosia perché...
Isola dei Famosi, Cristina Plevani contro Tina Cipollari: "A volte è trash, alcune battute non mi piacciono"
news VIP Isola dei Famosi, Cristina Plevani contro Tina Cipollari: "A volte è trash, alcune battute non mi piacciono"
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata dell'11 settembre 2025: Odile perde terreno mentre Rosa torna al Paradiso!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata dell'11 settembre 2025: Odile perde terreno mentre Rosa torna al Paradiso!
Alessia Marcuzzi parla del Festival di Sanremo con Carlo Conti, poi chiude all’idea di una conduzione futura
news VIP Alessia Marcuzzi parla del Festival di Sanremo con Carlo Conti, poi chiude all’idea di una conduzione futura
Verissimo, Silvia Toffanin svela: "Ecco qual è stato l'incontro che mi ha emozionata di più"
news VIP Verissimo, Silvia Toffanin svela: "Ecco qual è stato l'incontro che mi ha emozionata di più"
Forbidden Fruit Anticipazioni 11 settembre 2025: Alihan è stato rapito!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 11 settembre 2025: Alihan è stato rapito!
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 15 al 19 settembre 2025: Yildiz abortisce, Alihan si vendica di Halit!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 15 al 19 settembre 2025: Yildiz abortisce, Alihan si vendica di Halit!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV