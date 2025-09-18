TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Beautiful | Beautiful Anticipazioni Puntata del 19 settembre 2025: Scoppia la passione tra Luna e RJ!
Schede di riferimento
Beautiful
Beautiful
Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni Puntata del 19 settembre 2025: Scoppia la passione tra Luna e RJ!

Silvia Farris

Nella puntata di Beautiful in onda il 19 settembre 2025 su Canale5, Luna e RJ faranno l'amore per la prima volta mentre Donna farà una richiesta importante a Eric. Scopriamo insieme le trame e le anticipazioni dell'episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni Puntata del 19 settembre 2025: Scoppia la passione tra Luna e RJ!

Per RJ e Luna arriverà finalmente il momento tanto sperato. Nella puntata di Beautiful in onda il 19 settembre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, i due ragazzi si libereranno della presenza ingombrante di Zende e riusciranno a lasciarsi andare alla passione. Sugelleranno il loro amore con una notte appassionata, la prima per Luna. Intanto Donna ed Eric saranno in attesa dalle analisi del Forrester e la Logan farà promettere al suo compagno di non avere più segreti con la sua famiglia, non dopo quanto successo. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: RJ e Luna interrotti da Zende

Zende e RJ sono di nuovo in lotta e purtroppo i due ragazzi non sono destinati a trovare, a breve, la pace tra loro. La rivalità tra i cugini è più che mai evidente e anzi il nipote di Ridge è proprio geloso di RJ, il bambino d’oro come lo chiama lui, il preferito da tutti, persino da suo nonno. E il fatto che abbia trovato una fidanzata come Luna, peggiora tutta la situazione. Zende vorrebbe mettergli i bastoni tra le ruote sempre ed è per questo che si è presentato a casa sua, con il chiaro intento di interrompere la serata romantica tra lui e la Nozawa. Non riuscirà però a rovinare del tutto il bel momento. Sì perché i giovani innamorati non si lasceranno condizionare del tutto da lui e una volta che se ne sarà andato, si dedicheranno alla passione che provano l’uno per l’altra.

RJ e Luna fanno l’amore nella puntata di Beautiful del 19 settembre 2025

RJ riuscirà a liquidare Zende e a “cacciarlo” da casa sua in modo piuttosto educato. Il Forrester si scuserà con Luna per l’interruzione ma soprattutto per averla costretta a essere testimone dell’ennesima litigata tra lui e suo cugino, che non sembra proprio capace di mettere una pietra sopra alla loro inutile rivalità. I due giovani innamorati non perderanno troppo tempo a parlare dello sgradito ospite che hanno appena salutato e si lasceranno andare alla passione, passando la loro prima notte d’amore insieme. Per la Nozawa sarà la prima in assoluto e sarà molto emozionata per l’evento. Svegliarsi accanto all’uomo che ama sarà per lei una meravigliosa nuova avventura… ma durerà?

Beautiful Anticipazioni: Donna fa promettere a Eric che non ci saranno più bugie

Donna ed Eric saranno alla Forrester in attesa di avere notizie da Finn. Il dottore deve mandare loro i risultati delle analisi del patriarca e da queste si capirà il futuro del padre di Ridge. Eric ringrazierà la sua compagna per essergli stata così vicino e la Logan ne approfitterà per chiedergli un grande favore. Lo pregherà di non nascondere più segreti alla loro famiglia, che ha dimostrato ampiamente di sapere affrontare situazioni terribili e momenti drammatici. Lo stilista giurerà di non tenere più all’oscuro i suoi cari sulle sue condizioni di salute e sulle cose importanti della sua vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 20 settembre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Beautiful
Beautiful
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Grande Fratello, Cristina Plevani: "La vita dentro la Casa era un'altra cosa, oggi c’è più finzione"
news VIP Grande Fratello, Cristina Plevani: "La vita dentro la Casa era un'altra cosa, oggi c’è più finzione"
Stefano De Martino e Caroline Tronelli, lite furiosa: lei lo lascia da solo al ristorante!
news VIP Stefano De Martino e Caroline Tronelli, lite furiosa: lei lo lascia da solo al ristorante!
X Factor 2025: stasera su Sky Uno e in streaming su NOW la seconda puntata dedicata alle Audition
anticipazioni TV X Factor 2025: stasera su Sky Uno e in streaming su NOW la seconda puntata dedicata alle Audition
Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas minaccia Brooke, tenterà di ucciderla?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas minaccia Brooke, tenterà di ucciderla?
Grande Fratello, scoppia la polemica dopo la presentazione di due concorrenti: pubblico in rivolta
news VIP Grande Fratello, scoppia la polemica dopo la presentazione di due concorrenti: pubblico in rivolta
Grande Fratello, svelati altri due concorrenti ufficiali della nuova edizione (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, svelati altri due concorrenti ufficiali della nuova edizione (VIDEO)
Uomini e Donne, Nadia confessa: “Parteciperei a Pechino Express con Francesca”
news VIP Uomini e Donne, Nadia confessa: “Parteciperei a Pechino Express con Francesca”
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 settembre 2025
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV