Beautiful Anticipazioni Puntata del 19 settembre 2025: Scoppia la passione tra Luna e RJ!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 19 settembre 2025 su Canale5, Luna e RJ faranno l'amore per la prima volta mentre Donna farà una richiesta importante a Eric. Scopriamo insieme le trame e le anticipazioni dell'episodio della Soap.

Per RJ e Luna arriverà finalmente il momento tanto sperato. Nella puntata di Beautiful in onda il 19 settembre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, i due ragazzi si libereranno della presenza ingombrante di Zende e riusciranno a lasciarsi andare alla passione. Sugelleranno il loro amore con una notte appassionata, la prima per Luna. Intanto Donna ed Eric saranno in attesa dalle analisi del Forrester e la Logan farà promettere al suo compagno di non avere più segreti con la sua famiglia, non dopo quanto successo. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: RJ e Luna interrotti da Zende

Zende e RJ sono di nuovo in lotta e purtroppo i due ragazzi non sono destinati a trovare, a breve, la pace tra loro. La rivalità tra i cugini è più che mai evidente e anzi il nipote di Ridge è proprio geloso di RJ, il bambino d’oro come lo chiama lui, il preferito da tutti, persino da suo nonno. E il fatto che abbia trovato una fidanzata come Luna, peggiora tutta la situazione. Zende vorrebbe mettergli i bastoni tra le ruote sempre ed è per questo che si è presentato a casa sua, con il chiaro intento di interrompere la serata romantica tra lui e la Nozawa. Non riuscirà però a rovinare del tutto il bel momento. Sì perché i giovani innamorati non si lasceranno condizionare del tutto da lui e una volta che se ne sarà andato, si dedicheranno alla passione che provano l’uno per l’altra.

RJ e Luna fanno l’amore nella puntata di Beautiful del 19 settembre 2025

RJ riuscirà a liquidare Zende e a “cacciarlo” da casa sua in modo piuttosto educato. Il Forrester si scuserà con Luna per l’interruzione ma soprattutto per averla costretta a essere testimone dell’ennesima litigata tra lui e suo cugino, che non sembra proprio capace di mettere una pietra sopra alla loro inutile rivalità. I due giovani innamorati non perderanno troppo tempo a parlare dello sgradito ospite che hanno appena salutato e si lasceranno andare alla passione, passando la loro prima notte d’amore insieme. Per la Nozawa sarà la prima in assoluto e sarà molto emozionata per l’evento. Svegliarsi accanto all’uomo che ama sarà per lei una meravigliosa nuova avventura… ma durerà?

Beautiful Anticipazioni: Donna fa promettere a Eric che non ci saranno più bugie

Donna ed Eric saranno alla Forrester in attesa di avere notizie da Finn. Il dottore deve mandare loro i risultati delle analisi del patriarca e da queste si capirà il futuro del padre di Ridge. Eric ringrazierà la sua compagna per essergli stata così vicino e la Logan ne approfitterà per chiedergli un grande favore. Lo pregherà di non nascondere più segreti alla loro famiglia, che ha dimostrato ampiamente di sapere affrontare situazioni terribili e momenti drammatici. Lo stilista giurerà di non tenere più all’oscuro i suoi cari sulle sue condizioni di salute e sulle cose importanti della sua vita.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.