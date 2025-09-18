Forbidden Fruit Anticipazioni 19 settembre 2025: Alihan sempre più tormentato. Zeynep potrebbe pagarne le conseguenze!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 19 settembre 2025 su Canale 5: Alihan è un fascio di nervi, e Zeynep ne paga le conseguenze...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 19 settembre 2025 alle 14:10, Zeynep organizza una festa a sorpresa per annunciare pubblicamente le imminenti nozze con Alihan. Tuttavia, quest'ultimo è così tormentato dai suoi pensieri che sta cercando di contattarla con insistenza; lei, per non rovinare il momento, non gli risponde. Intanto, Yildiz convince Halit a far rivalutare i gioielli, e così riesce a far riassumere Aysel. Infine, durante la suddetta festa, al cospetto dei presenti, Zeynep dichiara ad Alihan il suo amore ed annuncia di essere pronta a diventare sua moglie...

Zeynep si è resa conto che Alihan si sta comportando in modo strano negli ultimi giorni, ed ha iniziato a farsi qualche domanda in merito. Il giovane sembra piuttosto preso dai suoi impegni lavorativi, tanto che ha cominciato a trascurare un po' la sua dolce metà; trovandolo bizzarro, Zeynep si sta chiedendo se non ci sia dell'altro, un segreto che Alihan le sta tenendo nascosto e che invece sta condividendo con Hakan, il solo del quale sembra fidarsi ciecamente. In effetti, il moro sta progettando e mettendo in atto la sua vendetta personale contro Halit con l'aiuto dell'amico all'insaputa della fidanzata...

Zeynep non vuole lasciarsi sconfortare dal particolare momento che evidentemente Alihan sta attraversando. Pertanto, la ragazza organizza una festa a sorpresa per l'amato durante la quale poter annunciare pubblicamente di aver accettato la sua proposta di matrimonio, e, quindi, le loro imminenti nozze. Alihan, sempre più turbato dai suoi pensieri e dai suoi piani, sta provando a contattarla telefonicamente, ma Zeynep, per non rovinargli la sorpresa del party, preferisce evitare di rispondere a tutte le sue telefonate... Che cosa dovrà dirle di tanto urgente?

Yildiz spinge Halit a far valutare nuovamente i gioielli, insinuando che i periti che aveva precedentemente contattato non fossero attendibili come credeva. Il marito l'asseconda, e scopre che non c'è nessun falso tra i gioielli della moglie. In questo modo, Yildiz riesce nel suo intento, ossia far riassumere Aysel, la quale, da questo momento in poi, diventerà la sua migliore alleata. A l contempo, alla festa a sorpresa organizzata da Zeynep, quest'ultima sta annunciando a tutti gli invitati presenti di aver ricevuto una romantica proposta di matrimonio da Alihan che ha felicemente accettato; in più, dichiara al futuro sposo tutto il suo amore...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.