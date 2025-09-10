Beautiful Anticipazioni dal 14 al 20 settembre 2025: RJ e Luna fanno l'amore ma Zende trama nell'ombra!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 14 al 20 settembre 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Beautiful continua ad appassionarci con le storie della famiglia Forrester, sempre più impegnata in intrighi, tradimenti e sfilate di moda. L'appuntamento con la Soap americana è alle ore 13.45 dal lunedì al venerdì e alle ore 14.00/14.10 il sabato e la domenica sempre su Canale5. Negli episodi inediti che vedremo in onda dal 14 al 20 settembre 2025, vedremo Brooke sempre più determinata a rovinare la relazione tra Hope e Thomas - che sembrano fare sul serio stavolta - e Luna e RJ passare la loro prima notte insieme. Eric invece, tornato a casa sano e salvo ma soprattutto grato a Donna per l'amore che gli ha dimostrato anche durante la sua malattia, prenderà una decisione romantica che lascerà tutti senza fiato... e che darà l'avvio a un altro evento particolarmente inquietante. Ma scopriamo insieme le anticipazioni complete delle puntate.

Beautiful Anticipazioni dal 14 al 20 settembre 2025: ecco cosa succederà nella Soap

Domenica 14 settembre 2025

Mentre Brooke è da Thomas a metterlo in guardia da sua figlia, Ridge è da Hope per parlarle ancora una volta del suo rapporto con il figlio. Lo stilista ammette di avere molta fiducia verso il ragazzo e di sperare che lei faccia sul serio con lui. Più tardi Thomas raggiunge la Logan e i due si raccontano a vicenda il confronto con i propri genitori. I ragazzi, nonostante le tensioni evidenti in famiglia, riescono a ritrovare la propria intimità. Il Forrester tiene però a sottolineare la sua decisione a non forzare la mano e di lasciare che Hope prenda le sue decisioni con i suoi tempi. Il ragazzo parla dell’anello che le ha donato e rivela che si tratta di un pegno d’amore eterno per lei.

Lunedì 15 settembre 2025

Hope è molto felice delle parole di Thomas ma soprattutto si fida di lui, che è stato capace di cambiare per amore. La ragazza gli confessa di sentirsi libera e al sicuro con lui ma di non essere ancora pronta al grande passo. Non per questo rifiuterà l’anello, che terrà al collo nella speranza di sentirsi pronta, un giorno, a compiere il grande passo. Intanto Brooke e Ridge, dopo il confronto con i ragazzi, si ritrovano di nuovo a parlare di loro. La Logan ammette di essere scettica e di pensare che Hope stia solo cercando di dimenticare Liam mentre Ridge è fiducioso che stavolta l’amore vincerà.

Martedì 16 settembre 2025

RJ organizza una serata romantica per lui e per Luna nella casa che ha appena affittato da Bill. La giovane gli rivela di sentirsi pronta a fare l’amore con lui, un passo che non ha mai fatto con nessun altro. Zende, scoperto della nuova abitazione del cugino, si presenta da lui con la scusa di mostrargli dei bozzetti. Di fatto il Forrester voleva interrompere il bel momento tra i due. Intanto tra Thomas e Hope scatta la passione e i due fanno l’amore con grande trasporto, tanto che il giovane stilista si lascia andare a una nuova dichiarazione per la sua amata.

Mercoledì 17 settembre 2025

Steffy e Finn sono alla Forrester Creations e si godono un momento di tranquillità e tenerezza. Ridge sopraggiunge poco dopo e approfitta dell’occasione per ringraziare di nuovo suo genero per aver salvato la vita al padre. Lo stilista rivela ai due, con un rapido accenno, alla proposta di matrimonio di Thomas a Hope. La Forrester scopre che la sorellastra non ha né accettato né rifiutato e che ha deciso di tenere al collo l’anello. Ridge rivela alla figlia di essere fiducioso, almeno stavolta.

Giovedì 18 settembre 2025

Steffy e Finn sono scettici sul rapporto tra Hope e Thomas e continuano a sostenere che la Logan potrebbe presto decidere di non sposare il suo innamorato. A quel punto il giovane Forrester crollerebbe del tutto. Finn è poi sicuro che suo cognato non sia l’uomo adatto per la biondina e che sia un uomo pericoloso. Ridge è però convinto che i due giovani debbano essere lasciati liberi di scegliere il loro futuro. Intanto Luna e RJ vorrebbero vivere il loro momento intimo ma devono aspettare che Zende, geloso del cugino, levi le tende. Intanto alla Villa, Eric commenta con Donna e Katie la sua salute. Il Forrester attende, molto fiducioso, di sapere come stiano andando i suoi controlli.

Venerdì 19 settembre 2025

RJ e Luna sono riusciti ad avere la loro intimità e finalmente si lasciano andare. Intanto Zende ha raggiunto casa di suo nonno e anche là mostrerà di essere molto geloso di suo cugino. Thomas e Hope si uniranno alla famiglia. Donna sprona Eric a non avere più segreti con la sua famiglia e a lasciarsi coccolare da tutti i suoi cari, che attendono trepidanti il risultato delle sue ultime analisi.

Sabato 20 settembre 2025

Finn manda a Eric il risultato delle sue analisi e il dottore è molto felice di affermare che il Forrester sia in netta ripresa. La notizia rallegra tutta la famiglia, il patriarca in primis, che intende fare qualcosa di magnifico per festeggiare il momento. Felice come una Pasqua informerà tutti di avere intenzione di fare una grande festa e di omaggiare tutti loro, a partire da Katie e RJ che gli sono stati vicini sin da subito e hanno nascosto, pur con fatica, il suo grande segreto. Il party a Villa Forrester diventerà presto l’occasione per qualcos’altro, che Eric sta rimandando da troppo tempo.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.