Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 15 al 19 settembre 2025: Yildiz abortisce, Alihan si vendica di Halit!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di questa avvincente soap opera turca, Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà dal 15 al 19 settembre 2025.

Lunedì 15 settembre 2025

Asuman vuole tornare a Bursa perché la convivenza con Halit è per lei insopportabile. Allora, Yildiz la accompagna in stazione, ma lungo il tragitto finge di sentirsi male e si fa portare in ospedale. Intanto, Alihan è piuttosto nervoso, tanto che il suo atteggiamento inizia a far impensierire Zeynep. Il sospetto di quest'ultima è che lui ed Hakan stiano nascondendo qualcosa. Quest'ultimo, invece, invita Irem a bere un caffè; purtroppo, l'appuntamento non andrà come sperato. Nel frattempo, Zehra e Kemal sono sempre più uniti. Lei arriva a confessargli di avere qualche problema con suo padre.

Martedì 16 settembre 2025

Ender e Caner ricevono una busta anonima in cui ci sono le informazioni compromettenti sul passato di Yildiz. La donna vuole scoprire chi sia il mittente. Intanto, la bionda abortisce. Yildiz ha perso il bambino e ce l'ha con Halit per aver mandato via di casa Asuman; ora si sente molto sola e vulnerabile. L'uomo, notando quanto sia giù di morale, le promette che comprerà un appartamento a sua madre in un elegante quartiere di Bodrum. Dopodiché, Halit fa valutare i gioielli di Yildiz e scopre che ci sono due falsi. Quando controlla i filmati per cercare di capire che cosa sia accaduto, si rende conto che il sistema è stato manomesso. Secondo il tecnico, il responsabile è stato aiutato da qualcuno del personale; allora l'imprenditore licenzia domestici e guardie, ed Aysel, prima di andarsene, minaccia la sorella di Zeynep.

Mercoledì 17 settembre 2025

Yildiz si sente con le spalle al muro, così chiede aiuto a Kemal affinché Aysel possa essere riassunta. Al contempo, Alihan è sempre più preso dal suo lavoro, tanto che sta trascurando Zeynep; quest'ultima, però, teme che il suo futuro sposo sia distratto da qualcosa che va al di là dei suoi impegni professionali. Zerrin, invece, sta per incontrare Lila ed Emir in ufficio, e la figlia le presenta il giovane come il suo fidanzato. Preso alla sprovvista, Emir - spalleggiato da Caner - finge di essere erede di una famiglia prestigiosa, nonché dirigente nella società di Alihan.

Giovedì 18 settembre 2025

Ender entra a conoscenza del furto di gioielli a casa di Halit e così si mette ad indagare. La donna si reca dal gioielliere Saffet, il quale, però, non sembra intenzionato a parlare. Intanto, Yildiz e Kemal stanno portando avanti il loro piano: lui s'impegna a recuperare i gioielli autentici per rimetterli al loro posto. Kemal, in cambio, vuole passare una notte con lei. Yildiz vorrebbe non doverlo accontentare, ma sa di non avere scelta. Alihan ed Hakan, invece, stanno acquistando di nascosto le azioni di Halit attraverso delle società straniere, sperando di non destare sospetti. L'imprenditore, tuttavia, inizierà a farsi qualche domanda.

Venerdì 19 settembre 2025

Zeynep, con l'aiuto di Irem ed Emir, organizza una festa a sorpresa per annunciare pubblicamente le imminenti nozze con Alihan. Tuttavia, quest'ultimo è così tormentato dai suoi pensieri che sta cercando di contattarla con insistenza; lei, per non rovinare il momento, non gli risponde al telefono. Intanto, Yildiz convince Halit a far rivalutare i gioielli, insinuando che i periti che aveva contattato non fossero del tutto attendibili. Allora, la bionda riesce a far riassumere Aysel, la quale diventa la sua alleata. Per finire, nel corso della suddetta festa, al cospetto dei presenti, Zeynep dichiara ad Alihan il suo amore ed annuncia di essere pronta a sposarlo.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 14.10 su Canale 5.