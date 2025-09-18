TGCom24
La Promessa Anticipazioni 19 settembre 2025: Leocadia si allea con Catalina, per Cruz tutto si complica!

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 19 settembre 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap vedremo Leocadia farsi sempre più pericolosa per Cruz!

Cruz dovrà guardarsi le spalle da Leocadia soprattutto perché la sua ex amica si avvicinerà pericolosamente sia a Jana che a Catalina. Nella puntata de La Promessa in onda il 19 settembre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, la nuova arrivata avrà modo di parlare con la marchesina della sua gravidanza e le rivelerà di sapere perfettamente cosa lei sta passando. Sì perché è successo pure a lei di essere rimasta incinta e di aver dovuto occuparsi di suo figlio completamente da sola. Catalina apprezzerà moltissimo le parole della nuova ospite della sua casa e penserà di aver trovato, finalmente, un’alleata contro la sua matrigna. Sarà così?

La Promessa Anticipazioni: Cruz alle prese con Leocadia

Leocadia è arrivata alla tenuta e ha seminato il panico. Sì perché nessuno si sarebbe mai aspettato di rivederla, visto che tutti sapevano che lei fosse morta. Ma la realtà è ben diversa e Cruz l’ha appresa nel modo peggiore, ovvero trovandosi il suo peggiore incubo davanti agli occhi. La marchesa ha già capito che dovrà guardarsi le spalle da lei e che sicuramente farà qualcosa per metterla in difficoltà e per vendicarsi. E se la nostra nobile ha dato mandato di uccidere Leocadia e ora ha paura di lei, possiamo immaginare – e a ragione – che la donna costituisca davvero un pericolo.

La Promessa Anticipazioni 19 settembre 2025: Leocadia si avvicina a Catalina, pericolosamente

Leocadia sarà un pericolo per Cruz e cominceremo a vederlo nella puntata del 19 settembre 2025, quando la donna si avvicinerà a Catalina per parlare con lei e confortarla. La nuova arrivata cercherà di infondere coraggio alla marchesina rivelandole del suo passato e dicendole di capirla perfettamente. Le dirà che anche lei ha affrontato quello che sta passando lei e che ha avuto un figlio fuori dal matrimonio, riuscendo a cavarsela con le sue forze ed egregiamente. A Catalina non sembrerà vero di poter condividere le sue paure con una madre ma soprattutto con una persona che ha avuto le sue stesse difficoltà e si avvicinerà molto a lei, con grande terrore di Cruz.

Cruz sempre più in difficoltà nelle puntate de La Promessa

Leocadia non sono si avvicinerà a Catalina ma sembrerà prendere in simpatia pure Jana, per cui farà il tifo. La donna si mostrerà particolarmente affabile con lei e la giovane sarà molto felice di conoscerla. Cruz assisterà a tutto questo impotente. Sì la marchesa non potrà intervenire e fermare l’unica persona in grado di tenerle testa. Ma siamo sicuri che Leocadia non stia facendo finta di essere interessata a Catalina e Jana solo per potersi vendicare? Non è che nasconde un lato oscuro? Bé le anticipazioni ci rivelano che riuscirà dove nessuno è mai riuscito e che Cruz, in confronto a lei, parrà quasi un angelo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 14 al 20 settembre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.

