Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 settembre 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 settembre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 9 settembre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15:30, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 settembre 2025 - RJ è determinato ad andare in fondo alla questione vero padre di Luna. Il ragazzo prometterà alla sua innamorata di parlare con Bill personalmente e di scavare nel suo passato, facendogli le domande giuste. Il giovane Forrester sarà convinto di riuscire ad aiutare la sua amata ad avere le risposte che cerca ma lei dovrà fare lo stesso con Poppy, che dovrà avere il coraggio di affrontare. Il figlio di Ridge spronerà la stagista a raggiungere sua madre per domandarle quello che vuole sapere da sempre e lei, dopo un iniziale tentennamento, accetterà di affrontare con Penelope un argomento spinoso ma che non può più rimanere nascosto...

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 9 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 9 settembre 2025 - Alihan viene a sapere che Emir sta frequentando Lila; furioso, lo licenzia e poi proibisce alla nipote di rivederlo. Lila è disperata, così si rivolge a Zeynep per chiederle aiuto. La mora le promette che farà del suo meglio. In seguito, Zeynep viene invitata da Zerrin ad un tè con le amiche, ma si tratta di una trappola. Tra le persone che si presentano all'appuntamento c'è anche Nuran, madre di Hira, che accusa la giovane di aver fatto licenziare la figlia. Zerrin stessa non perde occasione per scagliarsi contro la poverina. Ender, invece, non accettando la gravidanza di Yildiz, escogita un piano con Caner per farla abortire...

La forza di una donna: Anticipazioni del 9 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 9 settembre 2025 - il piccolo Doruk ha visto Sarp, ed ora sta dicendo a Nisan che il loro papà è tornato. Quando si recheranno sul posto insieme, però, Sarp non ci sarà già più. Intanto, Piril è distrutta per la morte di Julide. Suat interviene per far sparire il corpo della donna, poi spinge la figlia a mentire ad Alp. Piril e suo padre raccontano al giovane che Julide era ubriaca ed ha tentato di uccidere i gemellini; colta in flagrante, è scappata via...

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 9 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 settembre 2025 - Catalina sarà costretta a rivelare a Don Alonso tutta la verità che sino a ora ha nascosto. La marchesina confesserà al padre che Pelayo non è il padre del bambino ma il nobile non le crederà soprattutto perché sua figlia si rifiuterà di dirgli chi è il fantomatico genitore della creatura in arrivo. Intanto Jana esigerà che Cruz si faccia da parte e smetta di impedirle di frequentare i suoi amici e in cambio le giurerà di non rivelare la sua vera identità. Ma un segreto sta comunque per venire alla luce e per la moglie di Don Alonso non sarà facile risolvere la situazione...

