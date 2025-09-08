Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 settembre 2025: RJ lo giura, scoprirà la verità su Bill!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 9 settembre 2025, RJ prometterà a Luna di parlare con Bill e di indagare su di lui ma la ragazza dovrà affrontare sua madre, una volta per tutte. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Canale5.

RJ è determinato ad andare in fondo alla questione vero padre di Luna. Nella puntata di Beautiful in onda il 9 settembre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il ragazzo prometterà alla sua innamorata di parlare con Bill personalmente e di scavare nel suo passato, facendogli le domande giuste. Il giovane Forrester sarà convinto di riuscire ad aiutare la sua amata ad avere le risposte che cerca ma lei dovrà fare lo stesso con Poppy, che dovrà avere il coraggio di affrontare. Il figlio di Ridge spronerà la stagista a raggiungere sua madre per domandarle quello che vuole sapere da sempre e lei, dopo un iniziale tentennamento, accetterà di affrontare con Penelope un argomento spinoso ma che non può più rimanere nascosto. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: RJ e Luna sospettano di Bill e Poppy

RJ e Luna sono travolti dai dubbi. I due ragazzi sono rimasti molto stupiti da come si è evoluto velocemente il rapporto tra Bill e Poppy ed entrambi concordano sul fatto che anni prima, durante il party in cui si sono conosciuti, deve essere successo qualcosa di molto forte. RJ ne è certo e ha il sospetto che Bill possa essere il padre che da anni Luna cerca. Il Forrester ha confessato i suoi sospetti alla sua amata e pure lei ha dovuto ammettere che i tempi coincidono e che le ipotesi del giovane stilista potrebbero essere più che valide.

RJ promette a Luna di scoprire la verità, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

RJ pensa di non sbagliarsi. Bill potrebbe essere benissimo il padre di Luna. I tempi coincidono e questo spiegherebbe perché Poppy e il magnate sono così uniti e complici. Ma per avere certezza occorrerà andare direttamente alla fonte. Il Forrester sta per incontrare lo Spencer per firmare il contratto d’affitto della casa si Wyatt e prometterà a Luna di cercare di scoprire qualcosa in più da lui, con delle domande mirate. E in effetti farà esattamente così, scavando – senza farsi scoprire – nel passato del padre di Liam. Ma anche la Nozawa dovrà fare la sua parte con sua madre.

Beautiful Anticipazioni 9 settembre 2025: RJ spinge Luna a parlare con Poppy

RJ parlerà con Bill e cercherà di avere più informazioni possibili dallo Spencer ma Luna dovrà fare lo stesso con Poppy. La giovane ha sempre cercato di evitare questo argomento con sua madre ma ora è arrivato il momento di approfondire questa questione, che la rende sempre nervosa. La giovane accetterà il consiglio del Forrester e chiamerà la sua mamma per parlarle e per chiederle una volta per tutte se Bill Spencer sia suo padre. Il confronto tra le due donne sarà molto duro e difficile; la verità faticherà a venire a galla per tanto tempo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 13 settembre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.