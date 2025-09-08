Forbidden Fruit Anticipazioni 9 settembre 2025: Ender vuole far abortire Yildiz!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 9 settembre 2025 su Canale 5: Ender escogita un piano per far abortire Yildiz!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 9 settembre 2025 alle 14:30, Alihan viene a sapere che Emir sta frequentando Lila; furioso, lo licenzia e poi proibisce alla nipote di rivederlo. Lila è disperata, così si rivolge a Zeynep per chiederle aiuto. La mora le promette che farà del suo meglio. In seguito, Zeynep viene invitata da Zerrin ad un tè con le amiche, ma si tratta di una trappola. Tra le persone che si presentano all'appuntamento c'è anche Nuran, madre di Hira, che accusa la giovane di aver fatto licenziare la figlia. Zerrin stessa non perde occasione per scagliarsi contro la poverina. Ender, invece, non accettando la gravidanza di Yildiz, escogita un piano con Caner per farla abortire...

Forbidden Fruit: Lila disperata...

Alihan sta per fare una scoperta che lo manda fuori dai gangheri. Il moro viene a sapere che il giovane che ha da poco assunto sta frequentando di nascosto Lila. Allora, Alihan reagisce impulsivamente e rabbiosamente; dopo aver licenziato in tronco Erim, si dirige dritto dritto dalla nipote per imporle di smettere subito di vederlo. Lila è in preda alla disperazione, poiché ormai si era affezionata al ragazzo. La figlia minore di Halit chiede aiuto a Zeynep, supplicandola di parlare con il fidanzato per spingerlo a riflettere a soprattutto a rivedere la sua decisione. Lei le promette che farà del suo meglio per riuscirci.

Zeynep cade in trappola... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Zerrin invita Zeynep a prendere un tè insieme, e quest'ultima accetta. Purtroppo, non si tratta di un gesto di gentilezza da parte della futura cognata, bensì di una trappola. Infatti, all'appuntamento si presenta anche Nuran, che si scaglia contro Zeynep accusandola apertamente di essere la sola responsabile del licenziamento di sua figlia Hira. Come se non bastasse, la stessa Zerrin ne approfitta per denigrare senza alcun riguardo la fidanzata di suo fratello. Zeynep è sconvolta da quello che è successo nel corso di quello che sembrava un pomeriggio qualsiasi...

Ender vuole far abortire Yildiz, nelle Anticipazioni della puntata del 9 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Zeynep non è la sola ad essere finita nel mirino di qualcuno. Halit ha da poco scoperto che presto diventerà padre per la quarta volta, perché Yildiz è in dolce attesa. Quello che non sa è che in realtà la moglie ha pagato l'assistente del medico affinché scambiasse i suoi risultati delle analisi con quelli di una donna realmente incinta: la finta gravidanza fa parte di un piano per provare a tenersi stretto il marito. Nel momento in cui ne è entrata a conoscenza, Ender è andata su tutte le furie, anche e soprattutto perché era convinta di essere ad un passo dal riprendersi Halit. Allora, la mora sta chiedendo aiuto a suo fratello Caner per trovare il modo per far abortire Yildiz...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 6 al 12 settembre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale 5.