La forza di una donna Anticipazioni 9 settembre 2025: Piril dice un'altra colossale bugia a Sarp. Ecco quale

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 9 settembre 2025 su Canale 5. Piril deve mentire ancora a Sarp...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono spiazzanti. Nell'episodio in onda il 9 settembre 2025 alle 15.30 circa, il piccolo Doruk ha visto Sarp, ed ora sta dicendo a Nisan che il loro papà è tornato. Quando si recheranno sul posto insieme, però, Sarp non ci sarà già più. Intanto, Piril è distrutta per la morte di Julide. Suat interviene per far sparire il corpo della donna, poi spinge la figlia a mentire ad Alp. Piril e suo padre raccontano al giovane che Julide era ubriaca ed ha tentato di uccidere i gemellini; colta in flagrante, è scappata via...

La forza di una donna: Doruk vede Sarp...

Quando Sarp è tornato a casa dopo aver accompagnato Enver in ospedale, si è reso conto che aveva in tasca il telefono di quest'ultimo. Allora, il giovane ha pensato di dover andare a fargli visita per restituirgli il cellulare, ma anche per riprendere da dove erano stati interrotti. Infatti, prima che sopraggiungessero gli scagnozzi di Suat, Enver aveva accennato al fatto che Sarp dovesse restare alla larga da Bahar e dai loro figlioletti, alludendo al fatto che siano ancora vivi e vegeti. Tuttavia, una volta arrivato al parcheggio della struttura ospedaliera, il ragazzo si è imbattuto in un bambino che lo ha lasciato di stucco...

Doruk e Nisan cercano Sarp, ma... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Il piccolo Doruk ha visto Sarp per la prima volta. Dopo essersi preso qualche secondo per mettere bene a fuoco, il bimbo lo ha chiamato "papà". D'altra parte, benché non lo abbia mai conosciuto, Doruk è cresciuto guardando le sue foto. L'uomo, al contrario, non lo ha mai conosciuto e neanche mai visto, quindi è rimasto a guardarlo attonito, convinto che il bambino lo avesse confuso con qualcun altro. Arif porta via Doruk, il quale corre da Nisan per darle la bella notizia: il loro padre è tornato. I due si affrettano a raggiungere insieme il parcheggio, dove però non c'è già più traccia di Sarp...

Piril dice un'altra bugia a Sarp, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 9 settembre 2025 de La forza di una donna

Piril è ancora molto scossa dalla morte di Julide: quest'ultima, almeno apparentemente, è annegata in piscina. Suat è prontamente intervenuto per prendere in mano la situazione, sperando di evitare spiacevoli conseguenze. Il patriarca ha fatto sparire il cadavere di Julide, poi ha imposto alla figlia di mentire ad Alp. Pertanto, seppur a malincuore, Piril deve rifilare l'ennesima menzogna al marito. Lei e Suat raccontano ad Alp una versione dei fatti piuttosto fantasiosa: sua madre, ebbra, aveva provato ad uccidere i gemellini; colta sul fatto, era scappata via, facendo perdere le sue tracce...

