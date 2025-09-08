Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 settembre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 settembre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 8 settembre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15:30, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 settembre 2025 - la lite con Li ha sfiancato Poppy. La madre di Luna non ne può più dei continui battibecchi con lei e vorrebbe essere lasciata in pace. Non potrà però esimersi dal raccontare a Bill quanto successo, certa che la dottoressa – prima o poi – busserà alla porta di Villa Spencer; allora, rivelerà al magnate di essere stata insultata dalla sorella maggiore e di essere stata additata come una poco di buono e come un’approfittatrice. Lo Spencer non si farà scalfire dalla cosa e giurerà alla sua compagna di non aver mai e poi mai pensato che lei puntasse ai suoi soldi e di essere anzi più che mai convinto che tra loro le cose possano funzionare. Ma Dollar Bill farà bene a riporre la sua fiducia in Poppy? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 8 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 8 settembre 2025 - Halit mette Zehra, Lila ed Erim al corrente della gravidanza di Yildiz. I tre non la prendono molto bene, specialmente il ragazzino, che sperava ancora che i suoi genitori tornassero insieme. Dopodiché, Halit lo rivela anche ad Ender, la quale reagisce con rabbia. Nel mentre la bionda informa Zeynep, che, pur essendo felice al pensiero di diventare zia, è perplessa, considerando la loro crisi matrimoniale in corso. Alihan, invece, affida ad Hakan l'incarico di licenziare Hira. Quest'ultima se la prenderà con la mora. Tuttavia, sia Zeynep che Yildiz finiscono anche nel mirino di tutte le donne che gravitano attorno ad Halit che non accettano la relazione della prima con Alihan né la gravidanza della seconda! Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni dell'8 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 8 settembre 2025 - Enver riapre gli occhi in ospedale e chiede ad Hatice di aiutare Bahar, Ceyda e Yeliz a terminare l'ordine delle camicie. La donna accetta, pur non sapendo che la proprietaria del laboratorio dove dovranno recarsi sia all'oscuro di tutto. Intanto, Sarp torna in ospedale per parlare con l'uomo, e per restituirgli il suo telefono. Nel parcheggio, però, viene riconosciuto dal piccolo Doruk. Munir, invece, prova ad eliminare Enver, mentre Julide viene ritrovata morta annegata in piscina... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 8 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 settembre 2025 - Don Alonso non può sopportare che sua figlia sia travolta dallo scandalo e cercherà di convincere Catalina a perdonare Pelayo e a risolvere le cose con lui. L’intento del marchese sarà quello di salvare l’onore della sua primogenita e della sua famiglia, impedendo che la giovane abbia un figlio illegittimo. Il nobile chiederà aiuto a Manuel affinché, insieme a lui, convinca la sorella a fare il passo verso il suo ex futuro marito. La giovane marchesina non potrà accontentare né suo padre né suo fratello e per un motivo molto semplice, che si troverà costretta a rivelare... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

