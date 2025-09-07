Forbidden Fruit Anticipazioni 8 settembre 2025: Zeynep e Yildiz nel mirino! Per loro si mette male...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda l'8 settembre 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep e Yildiz vengono prese di mira da tutte le donne che gravitano attorno ad Halit...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 settembre 2025 alle 14:10, Halit mette Zehra, Lila ed Erim al corrente della gravidanza di Yildiz. I tre non la prendono molto bene, specialmente il ragazzino, che sperava ancora che i suoi genitori tornassero insieme. Dopodiché, Halit lo rivela anche ad Ender, la quale reagisce con rabbia. Nel mentre la bionda informa Zeynep, che, pur essendo felice al pensiero di diventare zia, è perplessa, considerando la loro crisi matrimoniale in corso. Alihan, invece, affida ad Hakan l'incarico di licenziare Hira. Quest'ultima se la prenderà con la mora. Tuttavia, sia Zeynep che Yildiz finiscono anche nel mirino di tutte le donne che gravitano attorno ad Halit che non accettano la relazione della prima con Alihan né la gravidanza della seconda!

Forbidden Fruit: Yildiz finge di essere incinta!

A quanto pare, Yildiz è in dolce attesa. Scoperto il tradimento di Halit con Ender, la bionda ha raggiunto l'abitazione di quest'ultima per affrontare entrambi; tuttavia, nel corso dell'accesa discussione, ha accusato un malore improvviso. Una volta giunti in ospedale, il medico ha comunicato all'imprenditore che Yildiz si era sentita male perché è incinta. La verità, però, è ben altra. Grazie ad un flashback abbiamo scoperto che la giovane aveva pagato l'assistente del dottore affinché scambiasse i risultati delle sue analisi con quelli di una donna realmente incinta...

Ender furiosa... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Halit non sa che la gravidanza di Yildiz è parte di un piano che quest'ultima ha finemente architettato per riuscire a tenerselo stretto. Pertanto, l'uomo sta facendo sapere ai suoi figli, Zehra, Lila ed Erim, che presto avranno un fratellino o una sorellina, visto che Yildiz è in dolce attesa. Neanche a dirlo, i tre non la prendono per niente bene, specialmente Erim, il quale continuava a sperare che i suoi genitori tornassero insieme. Poco dopo, Halit mette al corrente della novità pure Ender, che reagisce in modo persino peggiore rispetto ad Erim: la donna è furibonda!

Zeynep e Yildiz nel mirino, nelle Anticipazioni della puntata dell'8 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Yildiz informa Zeynep del fatto che sta per diventare zia. La mora è felice, ma anche piuttosto perplessa, pensando che la sorella ed Halit stessero attraversando una crisi matrimoniale. Nel mentre, Alihan sta affidando ad Hakan il compito di licenziare Hira. Nel momento in cui viene a sapere di essere stata cacciata, la giovane va su tutte le furie e si scaglia contro Zeynep, accusandola di essere la sola responsabile del suo licenziamento. D'altra parte, sia lei che Yildiz sono finite nel mirino delle donne che gravitano attorno ad Halit, ossia Ender, Zerrin, Zehra e Lila, le quali non accettano di buon grano la gravidanza della bionda...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale 5.