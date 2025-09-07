La forza di una donna Anticipazioni 8 settembre 2025: Doruk e Sarp s'incontrano. Ecco le loro reazioni

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 8 settembre 2025 su Canale 5, ci svelano che il piccolo Doruk sta per vedere Sarp in carne ed ossa per la prima volta...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 settembre 2025 attorno alle 15:30, Enver riapre gli occhi in ospedale e chiede ad Hatice di aiutare Bahar, Ceyda e Yeliz a terminare l'ordine delle camicie. La donna accetta, pur non sapendo che la proprietaria del laboratorio dove dovranno recarsi sia all'oscuro di tutto. Intanto, Sarp torna in ospedale per parlare con l'uomo, e per restituirgli il suo telefono. Nel parcheggio, però, viene riconosciuto dal piccolo Doruk. Munir, invece, prova ad eliminare Enver, mentre Julide viene ritrovata morta annegata in piscina.

La forza di una donna: Enver sta meglio...

L'incontro tra Sarp ed Enver è stato interrotto dall'improvviso arrivo degli scagnozzi di Suat, che li hanno costretti a fuggire via. Sul taxi, però, il sarto ha accusato un malore, ed il genero lo ha accompagnato subito in ospedale. Qui Enver ha subito un delicato intervento che gli ha salvato la vita. Dopodiché, l'uomo è stato trasferito in terapia intensiva, affinché i medici potessero tenerlo ancora un altro po' di tempo sotto stretta osservazione. Per fortuna, Enver sta bene; Hatice, Sirin, Bahar e tutti i suoi amici tirano un sospiro di sollievo...

Enver chiede un favore ad Hatice... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Enver riapre gli occhi dopo aver subito l'intervento al cuore, ed ha una richiesta per Hatice. Il primo chiede alla moglie di dare una mano a Bahar, Ceyda e Yeliz a portare a termine il grande ordine di camicie di Abbas; lui non può occuparsene al momento, ma tutti loro hanno davvero bisogno del denaro che ne ricaverebbero. Hatice - anche e soprattutto per far stare tranquillo Enver - accetta di buon grado, non sapendo tuttavia che dovranno recarsi nel cuore della notte nel laboratorio di Sema all'insaputa di quest'ultima...

Doruk vede Sarp, nelle Anticipazioni dell'Episodio dell'8 settembre 2025 de La forza di una donna

Sarp è tornato a casa, e si è accorto di avere in tasca il telefono di Enver. Allora, il giovane decide di tornare in ospedale per restituirglielo, e per parlargli di nuovo. Tuttavia, una volta giunto al parcheggio, s'imbatte in un bambino che lo chiama "papà": è il piccolo Doruk, che, per mano con Arif, lo sta fissando incredulo. Sarp, però, non può riconoscere il figlioletto, dato che non l'ha mai né conosciuto né visto. Al contempo, Munir sta tentando di far fuori il sarto, per impedirgli di avere l'ennesimo confronto con Alp, e Julide viene ritrovata morta annegata in piscina... Ma che cosa sarà successo alla donna?

