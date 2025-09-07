Beautiful Anticipazioni Puntata dell'8 settembre 2025: Bill difende Poppy ma non si starà sbagliando?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda l'8 settembre 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Bill prenderà le difese di Poppy e non crederà a una sola parola di Li!

La lite con Li ha sfiancato Poppy. La madre di Luna non ne può più dei continui battibecchi con lei e vorrebbe essere lasciata in pace. Non potrà però esimersi dal raccontare a Bill quanto successo, certa che la dottoressa – prima o poi – busserà alla porta di Villa Spencer. Nella puntata di Beautiful in onda l’8 settembre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, rivelerà al magnate di essere stata insultata dalla sorella maggiore e di essere stata additata come una poco di buono e come un’approfittatrice. Lo Spencer non si farà scalfire dalla cosa e giurerà alla sua compagna di non aver mai e poi mai pensato che lei puntasse ai suoi soldi e di essere anzi più che mai convinto che tra loro le cose possano funzionare. Ma Dollar Bill farà bene a riporre la sua fiducia in Poppy?

Beautiful: Li è certa che sua sorella non sia cambiata

Li ha insultato Poppy e non ha tenuto a freno, nemmeno per un secondo, la sua lingua. La dottoressa ha confessato tutto il suo sdegno per la sorella e si è scatenata dopo aver saputo della sua frequentazione con Bill Spencer. La madre di Finn non può accettare che la sua sorellina, un’approfittatrice seriale e una interessata solo a spollare gli uomini a cui si approccia, si sia avvicinato al nonno di Kelly, la sorellina del suo Hayes, e intende impedirle con ogni forza di interferire nella sua famiglia come, purtroppo per lei, ha già fatto. Lo scontro tra le sorelle Nozawa è stato terribile e Poppy sarà costretta a raccontare tutto a Bill, prima che sia Li a farlo.

Beautiful Anticipazioni 8 settembre 2025: Poppy rivela a Bill dello scontro con Poppy

Poppy è delusa dallo scontro che ha avuto con Li e vorrebbe che con sua sorella ci fosse la pace. Ma visto che non è così e anzi che Li è determinata a tenerla lontana da Bill e dalla sua famiglia, la Nozawa deciderà di raccontare ogni cosa al suo compagno, per evitare che la sorellona la batta su tempo e che spari a zero su di lei con lo Spencer. Con molta paura di essere giudicata e di essere fraintesa, Poppy confesserà al magnate quello che la madre di Finn pensa di lui e tenterà di giustificarsi ma non le sarà necessario doversi difendere.

Bill difende Poppy, lui le crede! Ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Bill ascolterà attentamente il racconto di Poppy e rimarrà piuttosto sconvolto dalle parole e dall’ira usata da Li. Il magnate si affretterà a rassicurarla e le confesserà di non aver pensato, nemmeno per un momento, che lei potesse essere un’approfittatrice o peggio una assetata di denaro. Il manager le giurerà di credere che la loro relazione sia vera e di essere sinceramente interessato a lei. Ma Bill farà bene a provare questi sentimenti per la madre di Luna? Li avrà ragione a credere sua sorella una poco di buono? Il padre di Liam sta per scoprirlo.

