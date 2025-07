Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 16 luglio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15.45, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 luglio 2025 - Finn si troverà ad affrontare un paziente inaspettato e desideroso di vendetta. Il dottore, dopo aver cercato di rassicurare Ridge e aver evitato che tra sua moglie e suo fratello si scatenasse il panico, si troverà di fronte Xander Avant. Il ragazzo informerà il medico di conoscere molto bene e di non fidarsi per nulla di Thomas, non dopo quello che è successo a Emma Barber, scomparsa anni prima. Il giovane, tornato a Los Angeles dopo anni, è certo che nella morte della sua amica sia coinvolto il Forrester e che sia un assassino a piede libero... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 16 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 16 luglio 2025 - Caner scopre qualcosa d'interessante sul passato di Yildiz e corre ad informare Ender, la quale a sua volta raggiunge Metin e gli ordina di rivelare tutto ad Halit. Intanto, quest'ultimo assume Serdar. Ender, invece, viene a sapere che Zeynep lavora per Alihan, e così inizia a sorgere in lei un atroce sospetto. Successivamente, Metin raggiunge Halit in ufficio e gli rivela che ha avuto una relazione con Yildiz, mentre Ender fa irruzione nell'ufficio di Alihan per accusare Zeynep... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 16 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 16 luglio 2025 - Bahar viene a sapere che qualcuno ha nascosto a casa sua un pacchetto di droga per poi fare una segnalazione alla polizia. Il piccolo Doruk, tuttavia, lo ha trovato prima degli agenti. A provare ad incastrarla è stata Bersan, gelosa del suo rapporto con Arif, ma i sospetti si stanno concentrando su Yusuf... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 16 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 luglio 2025 - per Vera e sua madre tutto si complica anzi si è già complicato. Si scoprirà che a mettere in giro le voci sul tradimento di Don Alonso è stata Amalia. La madre di Vera è sotto ricatto di Don Lorenzo, che ha scoperto la parentela tra lei e la cameriera di Cruz. Il conte ha minacciato la duchessa di rivelare il suo segreto e l’ha costretta a lavorare per lui. Teresa supplicherà di nuovo Don Ricardo di non dire nulla a Don Romulo ma il maggiordomo la gelerà un’altra volta. Intanto Alonso chiarirà ad Ayala che la sua presenza alla tenuta non è più gradita ma accetterà che rimanga, come grande favore, di cui dovrà ricordarsi... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

