Beautiful Anticipazioni Puntata del 16 luglio 2025: Finn sconvolto da un paziente inaspettato e furioso!

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata del 16 luglio 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo Finn sconvolto dalle rivelazioni di Xander Avant su Emma... e Thomas!

Nella puntata di Beautiful in onda il 16 luglio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Finn si troverà ad affrontare un paziente inaspettato e desideroso di vendetta. Le anticipazioni ci rivelano che il dottore, dopo aver cercato di rassicurare Ridge e aver evitato che tra sua moglie e suo fratello si scatenasse il panico, si troverà di fronte Xander Avant. Il ragazzo informerà il medico di conoscere molto bene e di non fidarsi per nulla di Thomas, non dopo quello che è successo a Emma Barber, scomparsa anni prima. Il giovane, tornato a Los Angeles dopo anni, è certo che nella morte della sua amica sia coinvolto il Forrester e che sia un assassino a piede libero. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Thomas non molla la presa, in barba a Steffy

Steffy è tornata alla riscossa ma quello che ha ottenuto, purtroppo per lei, è la rabbia di suo fratello. Thomas si è infuriato con lei e le ha intimato di farsi da parte e di non permettersi mai più di attaccare la sua amata Hope. La Logan ha dovuto affrontare le domande di Ridge, preoccupato per suo figlio e determinato a impedire a chiunque di farlo ricadere in vecchie e pericolose ossessioni. Thomas sembra però piuttosto convinto di quello che sta facendo e anzi pare proprio che abbia la situazione sotto controllo. Ama Hope Logan ed è certo che lei abbia i suoi stessi sentimenti; lo stilista è anche certo che i due convoleranno a nozze molto presto e per questo ha comprato un anello, pronto a farle la sua proposta.

Beautiful Anticipazioni: Finn sconvolto da un paziente inaspettato

Finn non può ancora riposarsi. Per Eric c’è tanto da fare ma anche per Ridge, spaventato di aver fatto un disastro e di aver condannato Eric a una vita di stenti. Il dottore dovrà vedersela anche con un’altra spinosa faccenda, che riguarderà suo cognato. Alla sua porta busserà un nuovo paziente, un volto a noi conosciuto ma che non vediamo da un po’. Si tratterà di Xander Avant, tornato in città per qualche tempo per fare alcune visite mediche. Il ragazzo sarà molto contento di trovare il marito di Steffy e di potergli dare alcune informazioni importanti su Thomas Forrester. E Finn ne rimarrà sconvolto.

Finn sconvolto dalle dichiarazioni di Xander, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Finn non ha mai avuto una grande stima di Thomas e lo ha sempre considerato un ragazzo problematico, purtroppo incapace di rendersi conto dei pericoli che ogni volta fa correre alla sua famiglia. Il dottore rimarrà a bocca aperta quando Xander gli confiderà di pensare che il Forrester sia un uomo brutale e un bugiardo… anzi gli dirà proprio di pensare che sia un assassino. L’Avant racconterà al Finnegan, molto velocemente, la storia di Emma e della sua morte e gli dirà di essere convinto che suo cognato c’entri qualcosa anzi che ne sia direttamente responsabile. Finn sarà sconvolto da questa dichiarazione e vorrà saperne di più. Per questo non vedrà l’ora di tornare a casa per parlarne con Steffy, che saprà sicuramente dirgli di più.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.