La forza di una donna Anticipazioni 16 luglio 2025: Doruk salva Bahar!

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 16 luglio 2025 su Canale 5. Il piccolo Doruk, non sapendolo, ha salvato sua madre Bahar da una condanna certa!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 16 luglio 2025 alle 15:45, Bahar viene a sapere che qualcuno ha nascosto a casa sua un pacchetto di droga per poi fare una segnalazione alla polizia. Il piccolo Doruk, tuttavia, lo ha trovato prima degli agenti. A provare ad incastrarla è stata Bersan, gelosa del suo rapporto con Arif, ma i sospetti si stanno concentrando su Yusuf...

La forza di una donna: Bahar in difficoltà...

Bahar sta vivendo uno dei momenti più complicati di sempre. La poverina ha scoperto che Sarp la tradiva prima di morire, poi Jale le ha diagnosticato una grave malattia, l'anemia aplastica. In un primo momento, scossa dalla notizia ricevuta mentre era già di pessimo umore, Bahar si è rifiutata di prendere in considerazione l'idea d'iniziare un percorso di cure, poi, però, conscia che i piccoli Nisan e Doruk sarebbero rimasti soli se le fosse accaduto qualcosa, ha deciso di tornare sui suoi passi. Poi, come se non bastasse, ha rischiato di finire dietro le sbarre!

La polizia perquisisce la casa di Bahar... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar ha ricevuto una visita a sorpresa da parte della polizia. Gli agenti si sono presentati a casa sua per perquisirla in cerca di droga: avevano appena ricevuto una segnalazione anonima. La giovane non aveva idea di che cosa stesse accadendo, e men che meno i suoi figlioletti, Nisan e Doruk, che, in preda al panico, sono andati di corsa a chiedere riparo ad Arif, il suo adulto di cui si fidino davvero. Lui, che intanto si è molto affezionato ai piccoli, non si è tirato indietro, ed ha offerto loro tutto il suo sostegno per farli tranquillizzare un po'...

Doruk salva Bahar, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 16 luglio 2025 de La forza di una donna

Bahar ha capito che cosa è successo: qualcuno deve averle nascosto la droga in casa per poi fare la segnalazione alla polizia con il solo scopo d'incastrarla. Per fortuna, Doruk ha trovato per caso il sacchetto incriminato e lo ha portato via con sé, pensando fosse un gioco, prima della perquisizione a sorpresa. Ma chi è che voleva far finire la nostra protagonista dietro le sbarre? Bersan, l'ex fidanzata di Arif che, vedendo in lei una potenziale rivale in amore, ha messo a punto questo diabolico piano nel tentativo di sbarazzarsene una volta per tutte. Nonostante ciò, tutti i sospetti si concentrano sul padre del ragazzo, Yusuf...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.45.