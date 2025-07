Forbidden Fruit Anticipazioni 16 luglio 2025: Ender scopre il segreto di Yildiz!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 16 luglio 2025 su Canale 5: Ender si mette ad investigare sul passato di Yildiz e così viene a sapere qualcosa da poter usare contro di lei!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 luglio 2025 alle 14:10, Caner scopre qualcosa d'interessante sul passato di Yildiz e corre ad informare Ender, la quale a sua volta raggiunge Metin e gli ordina di rivelare tutto ad Halit. Intanto, quest'ultimo assume Serdar. Ender, invece, viene a sapere che Zeynep lavora per Alihan, e così inizia a sorgere in lei un atroce sospetto. Successivamente, Metin raggiunge Halit in ufficio e gli rivela che ha avuto una relazione con Yildiz, mentre Ender fa irruzione nell'ufficio di Alihan per accusare Zeynep...

Forbidden Fruit: Ender smaschera Yildiz!

Ender è assetata di vendetta. La donna è determinata come non mai a farla pagare a Yildiz, conscia del fatto che sia stata quest'ultima a pugnalarla alle spalle, confessando il suo diabolico piano ad Halit. Allora, Ender ha incaricato Caner d'indagare sulla vita della giovane in modo tale da fornirle qualche informazione da poter utilizzare contro di lei. E così, il fratello, scavando a fondo nel passato di Yildiz, è venuto a sapere che lei stava insieme a Metin, con il quale voleva sposarsi a tutti i costi. Messa al corrente, la mora corre proprio da Metin per ordinargli di andare a raccontare questa storia ad Halit....

Ender fa una scoperta interessante... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Halit ha assunto Yildiz come sua cameriera personale, ed ora, su richiesta di quest'ultima, sta per assumere qualcun altro. L'imprenditore, infatti, sembra ormai pendere dalle labbra della ragazza, tanto che non si fa alcun problema ad accontentarla nel momento in cui gli chiede di dare un lavoro al bel Serdar. Halit non può saperlo, ma Yildiz ha "assoldato" il giovane appositamente per farlo ingelosire. Nel mentre, Ender fa un'altra interessante scoperta che la metterà sull'attenti: Zeynep, sorella della sua "acerrima nemica", lavora per Alihan. La signora non ha alcun dubbio, le due Yilmaz hanno escogitato un piano per far cadere ai loro piedi due ricchi uomini d'affari!

Metin inchioda Yildiz, nelle Anticipazioni della puntata del 16 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Metin, come richiesto da Ender, si sta recando in ufficio da Halit per metterlo al corrente della sua relazione passata con Yildiz. Il ragazzo informa l'imprenditore che è stato lui a troncare con lei, dato che Yildiz era ossessionata dall'idea di sposarlo solo perché benestante. Quest'ultima, in ascolto, si affretta a negare con forza. Al contempo, Ender si sta recando in ufficio da Alihan con l'obiettivo di puntare il dito contro la povera Zeynep. La mora, però, non otterrà il risultato sperato, anzi: farà innervosire il giovane, che non avrà una reazione pacata...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.