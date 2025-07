Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 10 luglio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15.10, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 luglio 2025 - Eric non darà purtroppo segni positivi nel post-operatorio e le sue condizioni peggioreranno, i suoi famigliari saranno sempre più preoccupati per lui. Intanto alla Forrester Creations Luna saluterà RJ, pronto ad andare in ospedale per stare accanto a suo nonno e si tratterrà a parlare con Carter del patriarca e della delicata situazione che si è creata in azienda. La ragazza confiderà al Walton di essere preoccupata per Zende, che si sente escluso dalla famiglia per colpa delle decisioni di Ridge. Luna è molto preoccupata per il giovane Forrester e vorrebbe che tra lui e RJ potesse tornare il sereno... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 10 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 10 luglio 2025 - Halit viene a sapere del litigio tra Ender e Zehra e se la prende con quest'ultima. Intanto, Alihan invita Zeynep a casa sua con una scusa, poi le chiede di preparargli una ciorba; la giovane, però, non si dimostra una brava cuoca. In seguito, Ender e Caner, per racimolare un po' di soldi, cercano di vendere in gioielleria l'anello che le aveva regalato Halit. In seguito, la donna si reca al ristorante dove lavora Yildiz e fa una scenata... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

La forza di una donna: Anticipazioni del 10 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 10 luglio 2025 - Sirin mente ai genitori, giurando di aver dimenticato Sarp; infatti, la giovane presenta loro Levent come suo nuovo fidanzato. Intanto, Bahar appare sempre più rancorosa nei confronti del defunto. Enver, invece, ripensa ai nipotini, così cerca di riavvicinarsi a loro. Poi, l'uomo chiede scusa alla protagonista per essere stato assente di recente. Bahar, però, è troppo arrabbiata... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 10 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 luglio 2025 - Manuel è determinato a far uscire Romulo di prigione ed escogiterà un modo non proprio legale per liberare il maggiordomo. Il marchesino cercherà di corrompere Burdina con il denaro vinto nelle competizioni e procurato con la vendita del suo aereo. Il sergente, dopo aver rifiutato categoricamente, inizierà a pensare di ascoltare le sue ragioni. Marcelo invece, senza volerlo, svelerà a Maria non solo che Salvador ha baciato un’altra ma che ha corteggiato una certa Martita. La Fernandez deciderà di affrontare il ragazzo e penserà persino di andare a cercare la sua giovane rivale... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

