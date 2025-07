La forza di una donna Anticipazioni 10 luglio 2025: Enver si scusa con Bahar, ma lei lo respinge!

Anticipazioni TV

Enver porge le sue scuse a Bahar, ma lei non le accetta!

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono elettrizzanti. Nell'episodio in onda il 10 luglio 2025 alle 15:10, Sirin mente ai genitori, giurando di aver dimenticato Sarp; infatti, la giovane presenta loro Levent come suo nuovo fidanzato. Intanto, Bahar appare sempre più rancorosa nei confronti del defunto. Enver, invece, ripensa ai nipotini, così cerca di riavvicinarsi a loro. Poi, l'uomo chiede scusa alla protagonista per essere stato assente di recente. Bahar, però, è troppo arrabbiata...

La forza di una donna: Sirin inganna i genitori...

Sirin continua a dare dei chiari segni di squilibrio mentale. La giovane si sta divertendo un mondo dando il tormento a Bahar: non fa che tempestarla di chiamate anonime. Come se non bastasse, Sirin si è persino messa a pedinare Arif, dopo averlo visto in compagnia dei piccoli Nisan e Doruk, e poi è andata a fargli visita con la scusa di voler affittare un appartamento. Ora, invece, la riccia sta presentando ai genitori il suo "nuovo fidanzato", Levent, come prova del fatto che sia riuscita a lasciarsi definitivamente alle spalle Sarp...

Bahar sconvolta... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar non fa che pensare al presunto tradimento di Sarp. La poverina ha letto alcuni messaggi sul telefono di quest'ultimo, e così si è convinta di essere entrata in possesso delle prove della sua relazione extra-coniugale con un'altra donna. Bahar è sopraffatta dai sentimenti, la maggior parte dei quali non sono affatto positivi. Benché continui ad amare Sarp, la ragazza è tanto triste quanto arrabbiata con lui: come può averle mancato di rispetto in quel modo? Bahar non riesce proprio a capacitarsi di come sia possibile...

Bahar respinge Enver, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 10 luglio 2025 de La forza di una donna

Enver è nostalgico: l'uomo sente terribilmente la mancanza dei piccoli Nisan e Doruk, ma anche di Bahar. Infatti, preso com'era da tutti i problemi causati da Sirin, Enver si è visto costretto a prendere le distanze dai nipotini e dalla figliastra. Pentito, il marito di Hatice sta provando a riavvicinarsi a Nisan e Doruk, poi si scusa con Bahar per la sua assenza dell'ultimo periodo; lei, però, non sembra predisposta ad accettare le sue scuse, tanto che, furiosa, gli rinfaccia tutte quelle volte in cui ha preferito assecondare sua figlia anziché sostenerla. Enver e Bahar saranno in grado di trovare un punto d'incontro?

