Forbidden Fruit Anticipazioni 10 luglio 2025: Yildiz sconcertata, Ender le fa una scenata!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 10 luglio 2025 su Canale 5: Ender fa una piazzata a Yildiz nel ristorante in cui lavora perché vuole che la licenzino!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 luglio 2025 alle 14:10, Halit viene a sapere del litigio tra Ender e Zehra e se la prende con quest'ultima. Intanto, Alihan invita Zeynep a casa sua con una scusa, poi le chiede di preparargli una ciorba; la giovane, però, non si dimostra una brava cuoca. In seguito, Ender e Caner, per racimolare un po' di soldi, cercano di vendere in gioielleria l'anello che le aveva regalato Halit. In seguito, la donna si reca al ristorante dove lavora Yildiz e fa una scenata...

Forbidden Fruit: Halit contro Zehra!

Dopo il disastroso incontro con Erim, il quale la teneva a debita distanza perché deluso da lei, Ender si è abbandonata alla disperazione più nera. Allora, Caner le ha proposto di uscire per svagarsi un po' insieme, e così sono andati in un locale. Qui, però, si sono imbattuti in Zehra, che non ha perduto occasione per lanciarle delle frecciatine, evidentemente contenta della sua esclusione dal mondo dell'alta società. Le due hanno iniziato a litigare, e Caner ha ripreso la scena con il telefono. Ora Halit apprende la notizia della lite, e se la prende con Zehra, dandole un ultimatum...

Alihan spiazza Zeynep con una richiesta... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Alihan fa un curioso invito a Zeynep. L'imprenditore chiede alla sua dipendente di andare a casa sua con la scusa di dover visionare alcuni documenti; tuttavia, una volta qui, Zeynep si sente fare una richiesta a dir poco particolare: Alihan vorrebbe che lei gli preparasse una ciorba. La mora non può di certo tirarsi indietro, quindi si mette ai fornelli, senza però nascondere un po' d'imbarazzo. Nonostante l'impegno, Zeynep non si dimostrerà all'altezza del compito assegnatole, poiché non se la caverà per niente nei panni della cuoca!

Ender fa una scenata a Yildiz, nelle Anticipazioni della puntata del 10 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Ender si trova sul lastrico. Halit, con in mano le prove della sua relazione extraconiugale con Sinan, l'ha costretta a firmare le carte del divorzio, imponendole delle durissime condizioni. Così, la donna con gli occhi di ghiaccio non ha più un soldo, dato che le sono state bloccate le carte di credito. Allora, per racimolare un po' di denaro, Ender e suo fratello Caner si recano in gioielleria e provano a vendere un prezioso anello che le aveva regalato proprio il consorte. Dopodiché, la signora si reca al ristorante in cui lavora Yildiz e fa una scenata in piena regola, dichiarando a gran voce di pretendere che la bionda vanga licenziata immediatamente: Ender vuole fargliela pagare per averla pugnalata alle spalle!

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.