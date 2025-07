Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 luglio 2025: Luna preoccupata per Zende!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful del 10 luglio 2025 su Canale5. Nella puntata dell'episodio della Soap, Luna si rende conto di quanto stia soffrendo Zende e confiderà a Carter di essere in pensiero per lui. Intanto le condizioni di salute di Eric sembrano peggiorare.

Beautiful ci dà un nuovo appuntamento il 10 luglio 2025. Le anticipazioni della puntata in onda alle ore 13.50 su Canale5, ci rivelano che Eric non darà purtroppo segni positivi nel post-operatorio e le sue condizioni peggioreranno, i suoi famigliari saranno sempre più preoccupati per lui. Intanto alla Forrester Creations Luna saluterà RJ, pronto ad andare in ospedale per stare accanto a suo nonno e si tratterrà a parlare con Carter del patriarca e della delicata situazione che si è creata in azienda. La ragazza confiderà al Walton di essere preoccupata per Zende, che si sente escluso dalla famiglia per colpa delle decisioni di Ridge. Luna è molto preoccupata per il giovane Forrester e vorrebbe che tra lui e RJ potesse tornare il sereno.

Beautiful Anticipazioni: Eric non dà segni di miglioramento

L’operazione di Eric è andata tecnicamente bene ma purtroppo il Forrester non sembra reagire come sperato da Finn e Bridget. Si parla purtroppo solo di speranza, visto che il marito di Steffy non è mai stato certo che la cura sperimentale da lui trovata, potesse funzionare. Non è ancora detta l’ultima parola ma i segni non sono purtroppo molto positivi. Eric ha avuto un infarto poco dopo l’intervento e le sue condizioni sono diventate ancora più preoccupanti e delicate, tanto che sia RJ che Steffy si fermeranno a parlare a lungo con il loro amato nonno, sperando che lui li senta e riapra gli occhi.

Zende deluso dalla sua famiglia, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Ridge ha mortificato Zende scegliendo RJ al suo posto per completare la collezione di Eric. Il Forrester senior è convinto che l’unica persona che può aiutarlo in questo lavoro, sia suo figlio e che suo nipote, se tiene così tanto alla linea di suo nonno, può dare loro una mano. Il rampollo di Kristen non ha gradito la decisione di suo zio, si è ribellato e si ribellerà ancora a questa scelta fuori da ogni logica aziendale ma purtroppo per lui non otterrà nulla. Ridge ha preso le sue decisioni e non si fermerà. Luna ha scoperto quello che è successo e si renderà conto di quanto Zende stia soffrendo a causa delle scelte, apparentemente insensate, dello stilista principale della casa di moda.

Beautiful Anticipazioni 10 luglio 2025: Luna in ansia per Zende

RJ ha raccontato a Luna delle decisioni di suo padre e del duro confronto che hanno avuto con Zende, deciso a continuare lui la collezione di suo nonno. Il Forrester ha pregato lo zio di lavorare insieme per portare a termine l’ultima fatica del patriarca ed era persino convinto di essersi guadagnato il diritto di farlo, visto l’esperienza maturata negli anni in azienda e visto che, diversamente da RJ, lui ha sempre avuto la passione per la moda e per il lavoro della sua famiglia. Le cose sono però andate diversamente e per Zende è stato una delusione. Luna confiderà a Carter, con cui si troverà a parlare delle situazioni che la Forrester Creations sta affrontando, di essere preoccupata per il cugino del suo fidanzato e di capire perfettamente il suo stato d’animo. La Nozawa racconterà al Walton di aver intuito da tempo che Zende desidera dimostrare il suo valore ma soprattutto vuole avere il posto che gli spetta e che si è guadagnato con tutto il sudore della sua fronte; la giovane stagista si sentirà particolarmente vicina al ragazzo, di cui comprenderà lo stato d’animo e la frustrazione.

