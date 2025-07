La Promessa Anticipazioni 10 luglio 2025: Manuel tenta l'impossibile e l'illegale per salvare Romulo!

Anticipazioni TV

Manuel è determinato a far uscire Romulo di prigione ed escogiterà un modo non proprio legale per liberare il maggiordomo. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 10 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, il marchesino cercherà di corrompere Burdina con il denaro vinto nelle competizioni e procurato con la vendita del suo aereo. Il sergente, dopo aver rifiutato categoricamente, inizierà a pensare di ascoltare le sue ragioni. Marcelo invece, senza volerlo, svelerà a Maria non solo che Salvador ha baciato un’altra ma che ha corteggiato una certa Martita. La Fernandez deciderà di affrontare il ragazzo e penserà persino di andare a cercare la sua giovane rivale. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Manuel vuole salvare a tutti i costi Romulo

Manuel rinuncerà all'aviazione e questo pur di sposare Jana. I desideri del marchesino sono chiari e i suoi genitori, prima o poi, dovranno rassegnarsi a lasciarlo in pace e a permettergli di vivere la sua vita con la sua amata. Ma Manuel non ha dimenticato anche quello che deve fare per Don Romulo, che lo ha salvato dalla prigione, prendendo il suo posto. Il ragazzo vuole riportare il maggiordomo alla tenuta, tra i suoi colleghi, che lo amano e lo stimano e gli verrà in mente un’idea folle e non proprio legale, per riuscirci.

La Promessa Anticipazioni 10 luglio 2025: Manuel tenta di corrompere Burdina

Manuel ha provato di tutto per convincere Burdina a lasciare in pace Don Romulo ma non è purtroppo riuscito a raggiungere il suo obiettivo. Il marchesino penserà a una nuova strategia, un po’ folle e illegale. Il ragazzo tenterà di corrompere Burdina con il denaro ottenuto grazie alla vincita delle competizioni e grazie alla vendita dell’aereo. Inizialmente il poliziotto storcerà il naso e non vorrà sentire ragioni ma poi comincerà a pensare di dover dare una possibilità al giovane nobile.

Maria vuole la verità da Salvador, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Maria ha scoperto che Salvador la tradisce e purtroppo per lei le notizie negative non si fermeranno. La Fernandez ha sentito una conversazione tra Marcelo e Teresa, durante la quale il giovane ha confessato alla sorella di aver sentito dire che Salvador è stato visto baciare un’altra ragazza. Il valletto finirà per rivelare alla cameriera ulteriori dettagli su quello che sta succedendo fuori dalla tenuta. Le svelerà, senza volerlo, che il suo fidanzato ha corteggiato una certa Martita. Maria andrà su tutte le furie e in preda allo sconforto ma anche alla tristezza, penserà di andare a cercare la sua rivale per capire cosa stia davvero succedendo.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.