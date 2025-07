Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 99 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 9 luglio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15.10, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 luglio 2025 - Ridge lascerà il povero Zende senza parole. Lo stilista rivelerà al nipote di non poterlo considerare per continuare la linea di suo padre. Il Forrester senior picchierà duro contro il nipote escludendolo dal lavoro che vuole fare in onore di Eric e relegandolo al compito di semplice aiutante. Per il figlio i Kristen sarà una vera sconfitta e si sentirà un Forrester di serie B più di altre volte... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 al 12 luglio 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 9 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 9 luglio 2025 - Zeynep trova un fazzoletto di Alihan e decide di fargli un piccolo regalo. La giovane a consegnarglielo in ufficio, tuttavia se ne pente un attimo dopo. Poi, l'uomo mette in guardia Zeynep su Emir, certo che quest'ultimo sia il suo fidanzato; quando scopre che sono solo amici, sembra tirare un sospiro di sollievo. In un secondo momento, Yildiz racconta a Sengul dell'incontro con Halit e le confida di voler riprendere a lavorare al ristorante, così da non attirare l'attenzione della sorella. Intanto, Ender rivede Erim, però l'incontro non va come auspicato. Per tirarla su di morale, Caner la porta in locale a divertirsi, ma qui accade qualcosa d'imprevisto e spiacevole... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 7 all'11 luglio 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 9 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 9 luglio 2025 - Nisan e Doruk, prima di addormentarsi, ripensano a Sarp. Bahar decide di assecondarli, ed i tre iniziano a fantasticare. Il giorno seguente, Bahar si reca da Jale, la quale le fa sapere che è affetta da anemia aplastica. La poverina vorrebbe confidarsi con Yeliz, che l'anticipa confessandole il tradimento del marito. In un secondo momento, Bersan si presenta a casa di Bahar , e non ha buone intenzioni... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 7 all'11 luglio 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 9 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 luglio 2025 - per Maria sono in arrivo delle notizie terribili. La Fernandez verrà a scoprire che il suo fidanzato la tradisce. Marcelo informerà Teresa di aver saputo che qualcuno ha visto il giovane Salvador baciare un’altra. La cameriera inviterà il fratello a non dire nulla, per il momento, alla loro amica e di attendere di essere sicuri di queste voci. Peccato che Maria, di nascosto, ascolti tutto. Intanto Cruz tornerà a essere tormentata dalle dicerie sulla sua famiglia e stavolta il protagonista sarà Don Alonso, di cui si racconteranno le sue infedeltà. Don Lorenzo offrirà alla marchesa il suo appoggio mentre Petra si scontrerà di nuovo con Ayala e Santos le confesserà di non fidarsi di suo padre... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 6 al 12 luglio 2025.