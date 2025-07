Forbidden Fruit Anticipazioni 9 luglio 2025: Alihan è geloso di Zeynep?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 9 luglio 2025 su Canale 5 rivelano che Alihan sembra aver cominciato a provare un po' di gelosia nei confronti di Zeynep...

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci terranno incollati allo schermo. Nell'episodio in onda il 9 luglio 2025 alle 14:10, Zeynep trova un fazzoletto di Alihan e decide di fargli un piccolo regalo. La giovane a consegnarglielo in ufficio, tuttavia se ne pente un attimo dopo. Poi, l'uomo mette in guardia Zeynep su Emir, certo che quest'ultimo sia il suo fidanzato; quando scopre che sono solo amici, sembra tirare un sospiro di sollievo. In un secondo momento, Yildiz racconta a Sengul dell'incontro con Halit e le confida di voler riprendere a lavorare al ristorante, così da non attirare l'attenzione della sorella. Intanto, Ender rivede Erim, però l'incontro non va come auspicato. Per tirarla su di morale, Caner la porta in locale a divertirsi, ma qui accade qualcosa d'imprevisto e spiacevole...

Forbidden Fruit: Alihan geloso di Zeynep...

Zeynep trova a terra un fazzoletto che appartiene ad Alihan, e decide di fargli un piccolo regalo. Allora, la giovane lo raggiunge in ufficio per consegnarglielo personalmente; Zeynep è più che emozionata, anche se un attimo dopo si pente amaramente del gesto che ha compiuto. Inoltre, convinto che tra lei ed Emir ci sia del tenero, il ragazzo tenta di metterla in guardia su di lui, sottolineando che non sia la persona giusta; a questo punto, Zeynep gli fa sapere che in verità sono soltanto buoni amici, ed Alihan sembra tirare un sospiro di sollievo...

Il piano di Yildiz... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Yildiz sta mettendo in atto il piano escogitato dopo aver parlato con Sengul: vuole attirare a sé Halit mostrandosi sfuggente, quindi ancora più desiderabile. Per questa ragione, la bionda ha rifiutato il suo invito, ed ha cacciato via in malo modo il suo fidato collaboratore. Ora, Yildiz sta aggiornando la sua amica, raccontandole per filo e per segno del suo ultimo incontro con l'uomo; in seguito, le confida anche di voler riprendere a lavorare al ristorante, in modo tale da non attirare l'attenzione di sua sorella Zeynep, la quale non dovrà mai entrare a conoscenza dei suoi progetti...

Ender discute con Zehra, nelle Anticipazioni della puntata del 9 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Ender è disperata, poiché ha perduto tutto: divorziando da Halit, ha perso la casa, il denaro e soprattutto la possibilità di essere una madre a tempo pieno. La donna, non riuscendo ad accettare di non poter vedere suo figlio quando le pare e piace, lo raggiunge. Ender finalmente rivede Erim, il quale, però, la tratta con grande freddezza: le dà la colpa per la fine del matrimonio con suo padre. La mora è distrutta da questo incontro, tanto che Caner le propone di andare insieme in un locale per svagarsi un po'. Purtroppo, la serata non andrà come previsto. Ender e suo fratello s'imbattono in Zehra, che non perde occasione per lanciare qualche frecciatina, soddisfatta al pensiero che non faccia più parte dell'alta società. Le due iniziano a bisticciare, e Caner riprende la scena con il suo telefono...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.