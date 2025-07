La Promessa Anticipazioni 9 luglio 2025: Maria lo scopre, Salvador la tradisce!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 9 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Maria scoprirà che Salvador è stato visto baciare un'altra. Sarà vero e sarà davvero la fine per loro?

Per Maria sono in arrivo delle notizie terribili. Nella puntata de La Promessa in onda il 9 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, la Fernandez verrà a scoprire che il suo fidanzato la tradisce. Le anticipazioni dell’episodio ci rivelano che Marcelo informerà Teresa di aver saputo che qualcuno ha visto il giovane Salvador baciare un’altra. La cameriera inviterà il fratello a non dire nulla, per il momento, alla loro amica e di attendere di essere sicuri di queste voci. Peccato che Maria, di nascosto, ascolti tutto. Intanto Cruz tornerà a essere tormentata dalle dicerie sulla sua famiglia e stavolta il protagonista sarà Don Alonso, di cui si racconteranno le sue infedeltà. Don Lorenzo offrirà alla marchesa il suo appoggio mentre Petra si scontrerà di nuovo con Ayala e Santos le confesserà di non fidarsi di suo padre. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 9 luglio 2025: Maria scopre che Santos la tradisce

Maria vuole lasciare Salvador da tempo ma di fatto non ha ancora trovato il modo e il momento giusto per chiudere la sua relazione con il valletto. I due ragazzi sono lontani ormai da diverso tempo e la lontananza sta intristendo entrambi, anche perché nessuno dei due sa come poter realizzare quei progetti del futuro, che purtroppo sono sfumati tante, troppe volte. Le cose si metteranno ancora peggio. Sì perché Marcelo dirà a Teresa di aver sentito di qualcuno che ha visto Salvador baciare un’altra donna. La cameriera inviterà il fratello a non allarmare la loro amica ma purtroppo la Fernandez sarà là e ascolterà ogni cosa. Per lei sarà un brutto colpo ma la spronerà anche a chiudere un rapporto che pare proprio non funzioni e da entrambe le parti.

Cruz tormentata dalle voci su Don Alonso, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Cruz non ha dimenticato la faccenda di Maria Antonia e il probabile tradimento di Don Alonso con lei. Le ultime vicende, in primis il fidanzamento di Manuel con Jana e il quasi matrimonio, hanno portato i due marchesi a deporre l’ascia di guerra e a dedicarsi a questioni più urgenti. Il loro rapporto si è però deteriorato moltissimo. Cruz tornerà a essere tormentata dall’infedeltà del consorte a causa di alcune dicerie che torneranno a circolare intorno a lei. Don Lorenzo le offrirà il suo appoggio e la sua sua amicizia ma sappiamo che il conte non fa nulla per nulla e avrà sicuramente in mente qualcosa.

La Promessa Anticipazioni: Salvador non si fida più di Ricardo

Salvador sospetta di Don Ricardo e il fatto che quest’ultimo non voglia parlare di sua moglie, gli fa credere che suo padre sia l’assassino della sua mamma. Il ragazzo si confiderà con Petra, alla quale riferirà di non riuscire più a fidarsi del genitore. Intanto Petra avrà un nuovo scontro don Ayala, vicino a dover lasciare la tenuta. Con Margarita fuori dai giochi, nessuno gradisce più la sua presenza alla Villa. Ma se ne andrà davvero?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 6 al 12 luglio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.