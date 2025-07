Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 luglio 2025: Ridge mortifica Zende!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful del 9 luglio 2025 su Canale5. Nella puntata dell'episodio della Soap, Ridge rivela a Zende i suoi piani... e sono tremendi per il giovane Forrester!

Ridge lascerà il povero Zende senza parole. Nella puntata di Beautiful in onda il 9 luglio 2025, alle ore 13.50 su Canale5, lo stilista rivelerà al nipote di non poterlo considerare per continuare la linea di suo padre. Le anticipazioni ci dicono che il Forrester senior picchierà duro contro il nipote escludendolo dal lavoro che vuole fare in onore di Eric e relegandolo al compito di semplice aiutante. Per il figlio i Kristen sarà una vera sconfitta e si sentirà un Forrester di serie B più di altre volte. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Ridge vuole lavorare solo con RJ

Ridge vuole portare a termine la collezione di Eric e lo vuole fare con la persona che ne ha seguito i lavori sin dal principio. Per questo motivo ha raggiunto suo figlio RJ e gli ha proposto di lavorare fianco a fianco per realizzare l’ultima grande fatica del patriarca, che al momento giace su un letto di ospedale e le cui condizioni sono gravissime. Questa scelta avrà però delle conseguenze nefande sull’armonia della famiglia. Zende non gradirà di essere stato di nuovo scartato e di essere relegato a Forrester di serie B soprattutto a causa del suo cuginetto, quello che diceva di non voler avere nulla a che fare con l’azienda di famiglia.

Zende non vuole essere superato da RJ, nella puntata di Beautiful del 9 luglio 2025

Ridge ha scelto RJ e per Zende è stata una sconfitta inaccettabile. Sì perché il suo giovane cuginetto ha sempre affermato di voler seguire un’altra strada e di non essere appassionato di moda; questo sino a quando non ha cominciato a lavorare con Eric. Da là tutto è cambiato. A far innervosire Zende sarà il fatto che suo zio non consideri che suo figlio sia inesperto e che non abbia studiato moda come invece hanno fatto lui e Thomas, diventando – di diritto – due designer. Ma RJ non è nulla di tutto questo ed essere superato da un giovane che non ha esperienza e che non ha nemmeno il titolo di stilista, per il figlio di Kristen è inaccettabile.

Beautiful: Ridge mortifica Zende

Ridge continuerà per la sua strada e nonostante sappia che Zende è molto più qualificato di RJ, non vorrà lavorare con altre persone che non siano suo figlio. Il designer cercherà di far capire al nipote che per lui ci sarà posto solo come un collaboratore, un aiutante senza penna e matita. Zende non ci potrà stare e si sentirà mortificato e umiliato. Ancora una volta, dopo quanto successo con Thomas, dovrà farsi da parte e in cuor suo continuerà a farsi largo l’idea di voler avere la sua rivincita. L’avrà?

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.