La forza di una donna Anticipazioni 9 luglio 2025: Bahar scopre di essere affetta da una grave malattia. Ecco quale...

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 9 luglio 2025 su Canale 5, ci svelano che Bahar viene a sapere di essere molto malata: potrebbe aver bisogno di un trapianto di midollo osseo...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 luglio 2025 alle 15:10, Nisan e Doruk, prima di addormentarsi, ripensano a Sarp. Bahar decide di assecondarli, ed i tre iniziano a fantasticare. Il giorno seguente, Bahar si reca da Jale, la quale le fa sapere che è affetta da anemia aplastica. La poverina vorrebbe confidarsi con Yeliz, che l'anticipa confessandole il tradimento del marito. In un secondo momento, Bersan si presenta a casa di Bahar , e non ha buone intenzioni...

La forza di una donna: Bahar fantastica con Nisan e Doruk...

I piccoli Nisan e Doruk si sono messi a letto, e stanno sognando ad occhi aperti. I due stanno ripensando al loro amato papà, il defunto Sarp, del quale sentono molto la mancanza. Bahar, nonostante sia triste ed arrabbiata a causa di Sarp, poiché sicura che quest'ultimo l'abbia tradita, decide di assecondarli. La giovane, Nisan e Doruk iniziano a fantasticare su di una vita migliore, cioè fatta di agi; poi, però, Bahar ci tiene a sottolineare che nessuna ricchezza al mondo potrà mai competere con la bellezza di un momento semplice, ma speciale, perché passato in compagnia dei propri cari...

Bahar scopre di essere malata... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Finalmente, Bahar trova il tempo per recarsi da Jale. Quest'ultima, infatti, le ha fatto fare delle analisi, dopo che ha perduto del sangue dal naso ed ha perduto i sensi. Purtroppo, la dottoressa non ha buone notizie per lei. Jale comunica a Bahar qual è la diagnosi: è affetta da anemia aplastica, una rara malattia ematologica in cui il corpo non riesce a produrre cellule del sangue in numero sufficiente. Secondo la dottoressa, la poverina potrebbe aver urgente bisogno di un trapianto del midollo osseo. Sotto shock, Bahar vorrebbe sfogarsi con Yeliz, ma l'amica l'anticipa, confidandole di aver scoperto il tradimento del marito...

Bersan cerca d'incastrare Bahar, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 9 luglio 2025 de La forza di una donna

Bersan ha individuato in Bahar una possibile minaccia: è certa che Arif abbia un debole per lei. Dato che la ragazza è determinata a riconquistare fiducia e cuore del suo ex, ha deciso di provare a sbarazzarsi di Bahar. Pertanto Bersan si reca a casa della rivale in amore con la scusa di volerle offrire del cibo; una volta dentro l'appartamento, approfitta di un momento di distrazione di Bahar per nascondere qualcosa nel suo portagioie: si tratta di un panetto di droga. Il suo obiettivo è incastrarla per farla finire dietro le sbarre, ed infatti sta andando a denunciarla alle autorità...

