Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 6 agosto 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.45 e poi alle 17:15 incontreremo due madri coraggiose, prima Farah poi Bahar. . Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 6 agosto 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 6 agosto 2025 - Bridget e Finn saranno in sala operatoria impegnati con un intervento fuori dall’ordinario, che potrebbe salvare Eric. I due ragazzi si accorgeranno subito che le cose si sono fatte più complicate del previsto. Sarà stata l’attesa e il tempo “perso” per l’indecisione di Ridge oppure per le condizioni precarie del Forrester ma a un certo punto il patriarca avrà un infarto sotto i ferri. I due dottori avranno molta paura di non poter salvare il designer. Intanto, in sala d’aspetto, Donna, Ridge, Brooke e Thorne saranno in trepidante attesa e la tensione sarà altissima anche in virtù dello sfogo di rabbia che Thorne ha avuto contro suo fratello... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 al 10 agosto 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 6 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 6 agosto 2025 - Zehra fa visita ad Halit, sperando di riconciliarsi con lui. Halit è deluso per non essere stato avvisato del matrimonio, ma decide comunque d'invitare lei e Sinan a cena. Alla serata parteciperà anche Zerrin, la quale coglierà l'occasione per far incontrare Alihan e Lal: la sua speranza è che i due tornino insieme. Intanto, Zeynep trova un lavoro nuovo; è entusiasta, anche se il suo capo non è così paziente come credeva. Yildiz, invece, non si sente accettata dalla famiglia del marito, e scoprire che Halit ha passato la serata fuori con i figli senza di lei, arriva a dirgli di volere il divorzio! Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 4 all'8 agosto 2025.

Io Sono Farah: Che cosa accadrà oggi, 6 agosto 2025

Nella puntata di Io Sono Farah di oggi - 6 agosto 2025 - Bekir raggiunge Farah per estorcerle delle informazioni su Tahir, ma lei scappa via. Intanto, Mehmet parla con l'avvocatessa Bade e prova a farle ritirare la denuncia a suo carico, però senza successo. Tahir, invece, esegue gli ordini di Ali Galip e si presenta da solo alla fabbrica dei Karaman per fare le condoglianze al capofamiglia per la morte del nipote. Qui, il giovane viene fatto prigioniero e picchiato duramente. Per fortuna, tuttavia, riuscirà a fuggire. Lo scorre Mehmet, al quale Farah ha chiesto di salvarlo in cambio della sua testimonianza. Nel corso di una sparatoria, Tahir fa da scudo al poliziotto, prendendosi un proiettile al suo posto. Sarà la protagonista che dovrà curarlo. Nel mentre, Orhan sta dando a Vera la cassetta con la testimonianza di Farah in merito all'omicidio di Alperen per mano di Kaan; in cambio lui le chiede di proteggere la mora da Ali Galip. Per finire, tra Gonul e Kaan scatta un bacio, e Farah si presenta dal procuratore, quando Tahir la chiama per avvisarla di aver trovato un donatore per il piccolo Kerim... Qui la trama completa della puntata di Io Sono Farah.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Io Sono Farah dal 4 all'8 agosto 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 6 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 6 agosto 2025 - Jale sbatte Sirin fuori di casa poiché sostiene che sia stata lei a parlare al piccolo Bora del suo divorzio da Musa. Intanto, i piccoli Nisan e Doruk fanno una sorpresa a Bahar per colazione, ma quando notano che la madre ha un graffio sul volto, s'incupiscono e le chiedono come se lo sia procurato. La donna è evasiva, ed intanto non fa che pensare allo scontro che ha avuto con la sorellastra. Piril, invece, decide di non mostrare le foto che ritraggono Bahar, Nisan e Doruk ad Alp. Nel frattempo, Hikmet confessa Seyfullah di essersi innamorato di Ceyda, pur conscio di rischiare grosso... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 4 all'8 agosto 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 6 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 agosto 2025 -Per Curro tutto si complica e la colpa è di Don Lorenzo. Nella puntata de La Promessa in onda il 6 agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4, José Juan tornerà a insistere con il De La Mata affinché pungoli con ancora più convinzione il suo figliastro. I due saranno sempre più d’accordo sul far sposare il baronetto con Julia, così da liberarsi di lui una volta per tutte ma anche per risolvere tutti i loro problemi. Martina ascolterà la loro conversazione inorridita. La ragazza correrà immediatamente ad avvertire il giovane ma Curro stenterà a crederle. Intanto Pelayo rivelerà una verità molto scomoda a Catalina... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 3 al 9 agosto 2025.