La Promessa Anticipazioni 6 agosto 2025: Martina mette in guardia Curro, Don Lorenzo vuole distruggerlo!

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni de La Promessa in onda il 6 agosto 2025 su Rete4. Nella puntata della Soap Martina scoprirà i piani di Don Lorenzo e José Juan e correrà a informare Curro. Il baronetto però avrà una reazione inaspettata.

Per Curro tutto si complica e la colpa è di Don Lorenzo. Nella puntata de La Promessa in onda il 6 agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4, José Juan tornerà a insistere con il De La Mata affinché pungoli con ancora più convinzione il suo figliastro. I due saranno sempre più d’accordo sul far sposare il baronetto con Julia, così da liberarsi di lui una volta per tutte ma anche per risolvere tutti i loro problemi. Martina ascolterà la loro conversazione inorridita. La ragazza correrà immediatamente ad avvertire il giovane ma Curro stenterà a crederle. Intanto Pelayo rivelerà una verità molto scomoda a Catalina. Di cosa si tratterà? Scopriamolo insieme.

La Promessa Anticipazioni: José Juan e Lorenzo alleati per liberarsi di Curro

Non è una novità che Don Lorenzo voglia liberarsi di Curro e voglia trovare qualche modo per tormentare il ragazzo, che per anni ha creduto di essere suo figlio. Il Capitano ha trovato un valido aiuto nel suo progetto in José Juan, il fratello di Paco arrivato alla tenuta per costringere il baronetto a sposare Julia e a rimediare al torto fatto alle loro famiglie. I due uomini affileranno le armi, pronti all’attacco. Ma riusciranno ad averla vinta e a realizzare i loro progetti malefici? Vi anticipiamo, ne parleremo più approfonditamente nel prossimo paragrafo, che qualcuno origlierà la loro conversazione e avvertirà Curro.

La Promessa Anticipazioni 6 agosto 2025: Martina scopre i piani di José Juan e Don Lorenzo

Don Lorenzo ha ricattato Curro ed è riuscito quasi a convincerlo a sposare Julia. L’intervento di Don Alonso e di Martina ma anche l’atteggiamento della stessa Julia, che non vuole un matrimonio con il baronetto, ha impedito al De La Mata di averla vinta. Ma il conte non demorderà, non ora che ha trovato qualcuno che potrebbe davvero aiutarlo a liberarsi dell’odiato “figlio”. Peccato però che il piano suo e di José Juan venga scoperto da Martina e che la ragazza, desiderosa di vedere felice il suo ex innamorato, corra immediatamente a informarlo di quello che sta succedendo. Ma la risposta di Curro la gelerà, mai si sarebbe aspettata una simile reazione: il baronetto stenterà a crederle.

Pelayo sconvolge Catalina, ci risiamo? Ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Curro stenterà a credere a quello che Martina gli racconterà e rimarrà piuttosto perplesso. Possibile davvero che José Juan, non tanto suo padre, sia un uomo terribile? Il baronetto penserà comunque di guardarsi le spalle. Intanto Pelayo e Catalina saranno a un passo dalle nozze. I due ragazzi si sposeranno nella cappella della tenuta e Cruz non ci sarà, per grande felicità della marchesina. Ma la figlia di Don Alonso si troverà a fronteggiare una nuova situazione scomoda. Il suo fidanzato le comunicherà di voler andare a vivere lontano da La Promessa una volta che loro due saranno sposati. Catalina non sarà d’accordo, lei ha altri piani per il loro immediato futuro. E ora?

