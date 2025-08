Beautiful Anticipazioni Puntata del 6 agosto 2025, replica: Cresce l'ansia per Eric. Il Forrester guarirà?

Anticipazioni TV

Beautiful continua a farci compagnia nel daytime di Canale5 ma in replica. La puntata in onda il 6 agosto 2025, alle ore 13.45 è stata già trasmessa nel luglio scorso ma ci permette di fare un piccolo ripasso su quanto accaduto nello scorso mese. Ed ecco cosa vedremo:

Bridget e Finn saranno in sala operatoria impegnati con un intervento fuori dall’ordinario, che potrebbe salvare Eric. I due ragazzi si accorgeranno subito che le cose si sono fatte più complicate del previsto. Sarà stata l’attesa e il tempo “perso” per l’indecisione di Ridge oppure per le condizioni precarie del Forrester ma a un certo punto il patriarca avrà un infarto sotto i ferri. I due dottori avranno molta paura di non poter salvare il designer. Intanto, in sala d’aspetto, Donna, Ridge, Brooke e Thorne saranno in trepidante attesa e la tensione sarà altissima anche in virtù dello sfogo di rabbia che Thorne ha avuto contro suo fratello.

Beautiful: un’operazione più complicata del previsto

Finn sta operando Eric e con lui c’è Bridget. La Forrester non poteva rimanere con le mani in mano e ha deciso di aiutare il marito di Steffy con l’operazione sperimentale che ha studiato per salvare il patriarca. I due ragazzi saranno impegnatissimi soprattutto perché l’intervento si rivelerà più complicato del previsto. Fare un completo riciclo del sangue del designer è difficile e l'operazione che loro stanno eseguendo è qualcosa che nessuno ha mai fatto prima; per tutta l’equipe ingaggiata per l’evento, è necessario mantenere la concentrazione. Purtroppo, durante la procedura, Eric avrà un infarto e Bridget e Finn dovranno impedire che il cuore del padre di Ridge si fermi… e ci riusciranno!

Beautiful Anticipazioni 6 agosto 2025: Grande tensione per i Forrester, Eric sopravviverà

Finn non ha dato alcuna certezza solo una speranza di poter aiutare Eric. Il dottore è stato molto chiaro con tutti: l’operazione è sperimentale e potrebbe non funzionare come lui e come tutti desiderano. Il medico, insieme a Bridget, si è chiuso in sala operatoria insieme a Bridget e di loro, al momento, non ci sono notizie. Donna, Brooke, Ridge e Thorne non vedranno l’ora di sapere cosa stia succedendo e su l’intervento ha dato i risultati sperati. Ci sarà tanta tensione nell’aria e non gioverà affatto la furia di Thorne, scoppiata poco prima contro suo fratello. I due Forrester cercheranno di calmarsi ma non sarà facile visto il terribile momento che tutti stanno vivendo.

Beautiful: perché stiamo vedendo delle repliche?

Dal 3 agosto 2025, Beautiful è in pausa estiva. Per la Soap è cominciato lo Stop delle puntate inedite e questo per permettere ai fan, probabilmente in vacanza e quindi non davanti alla TV, di non perdere nessuna novità in arrivo. Vi anticipiamo che i nuovi episodi saranno pieni di colpi di scena e quindi decisamente imperdibili. Ma quando arriveranno?

Il ritorno di Beautiful inedito è previsto per dopo Ferragosto. Non sappiamo se di riparta direttamente il 16 o il 17 agosto 2025 o se si pensi di ricominciare da lunedì 18. Non escludiamo che possano esserci cambiamenti di palinsesto e che la Soap ricominci invece il 25 agosto 2025 dopo la conclusione, per molti, delle ferie estive.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.