Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella prima settimana di agosto 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 3 al 9 agosto 2025.

La Promessa continua ad appassionarci e lo fa anche dal 3 al 9 agosto 2025 con una settimana molto particolare. Sì perché assisteremo a un episodio speciale dove il mondo che noi conosciamo sarà completamente ribaltato. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap con le anticipazioni, puntata per puntata.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 3 al 9 agosto 2025

Domenica 3 agosto

Jana si confida con Maria e le rivela di non essere felice di partecipare alle cene di famiglia perché si sente fortemente in imbarazzo ma soprattutto fuori posto. Non le sono infatti sfuggiti gli sguardi freddi e distaccati di Don Lorenzo e di Ayala. La Fernandez cerca di starle vicino e la spinge a non lasciarsi condizionare dagli eventi e a reagire con forza a questa situazione. L’ex cameriera capisce di doverne parlare, al più presto, con Manuel, l’unico in grado di darle davvero una mano.

Lunedì 4 agosto 2025

Jana trova il coraggio di confessare a Manuel il suo disagio e gli spiega perché, per il momento, non se la sente di cenare o pranzare insieme alla sua famiglia. La ragazza è sincera e gli dice di sentirsi sotto pressione ma soprattutto inadeguata. Manuel capisce perfettamente quello che sta succedendo e le promette di parlare con Cruz e Don Alonso, affinché anche loro – come lui – siano al corrente della situazione e non continuino a essere arrabbiati con lei. Intanto Martina e Petra affilano le armi contro Ayala.

Martedì 5 agosto 2025

Martina e Petra tornano a minacciare Ayala e gli dicono che se non lascerà La Promessa renderanno pubbliche le prove che lui si è avvelenato da solo. Il conte non ha alcuna intenzione di dargliela vinta e non cede al suo ricatto. Cruz assume un’istitutrice per insegnare a Jana le buone maniere. La marchesa ha le idee molto chiare: vuole tormentare la cameriera con l’etichetta, affinché si stanchi, getti la spugna e non sposi più Manuel.

Mercoledì 6 agosto 2025

José Juan torna da Don Lorenzo e gli chiede apertamente di aiutarlo a far sposare Curro con Julia e di liberarsi, una volta per tutte, del giovane. I due non si rendono conto che Martina è dietro la porta e sta ascoltando tutto. La giovane corre ad avvertire il baronetto e lo informa che il suo patrigno e il fratello di Paco sono d’accordo nel fregarlo e che José Juan vuole solo il suo denaro. Curro fatica a crederci. Pelayo informa Catalina di voler lasciare la tenuta dopo il matrimonio ma la marchesina non è molto d’accordo.

Giovedì 7 agosto 2025

Pelayo vorrebbe lasciare la tenuta dei Lujàn dopo il matrimonio ma Catalina gli chiede di poter rimanere a casa sua fino alla nascita del bambino. Il conte non sembra però essere d’accordo con lei e infatti nell’invitare Simona, Candela e tutta la servitù al matrimonio, dà loro la notizia della sua partenza. Teresa chiede a Petra, in nome di Feliciano, di smetterla di tormentare Marcelo e la governante, solo per amore di suo figlio, accetta. Cruz e Don Alonso tornano dalla festa dei conti di Urbizu che, purtroppo per loro, è stata un disastro. I due infatti hanno scoperto che Don Romulo e Pia lavorano per i Duchi De Los Infantes. La marchesa, furiosa, chiede al marito di farli tornare a casa da loro ma lui – più infuriato con lei che altro – le risponde che ora dovrà essere lei a risolvere la situazione. Jana comincia le lezioni con la signora Ros e la sera stessa prega Maria di rimanere a dormire con lei, nella sua stanza.

Venerdì 8 agosto 2025

Don Alonso ha deciso di lasciare carta bianca a Petra e Martina. Il marchese convoca il conte di Ayala affinché affronti le due donne, che hanno le prove che lui si è avvelenato da solo. Ignacio non può fare nulla per impedire che la marchesina e la governante lo sbugiardino e il marchese, ormai certo della sua colpevolezza, gli intima di lasciare la tenuta il più in fretta possibile. Simona, Candela e Lope si occupano del menu del matrimonio di Catalina. La ragazza, leggendolo, torna indietro nel passato e viene cullata da dolci ricordi.

Sabato 2 agosto 2025

Maria Fernandez è rimasta a dormire da Jana e durante la notte sogna che il mondo intorno a lei sia completamente al contrario ovvero i membri della servitù sono signori mentre i nobili sono servi. La ragazza sogna di essere figlia di Don Romulo, il marchese de Lujàn, e di sua moglie Petra. Suo padre è molto agitato per l’arrivo delle sue sorella, Candela e Simona, che gli hanno fatto un prestito per salvare la tenuta. Il nobile, in cambio di questo aiuto, ha promesso di far sposare sua figlia Maria al marchese de Lugarda e non ha detto nulla a nessuno. Catalina è la cameriera personale della marchesa ed è in guerra con la governante, Cruz. La ragazza vuole prendere il suo posto. Manuel, un semplice valletto, corteggia Maria e i due si baciano appassionatamente. Il sogno si chiude così e Maria, quella vera, si sveglia urlando. Jana si preoccupa per lei ma la conversazione si interrompe all’improvviso. Le due ragazze sentono dei passi in lontananza e poi qualcuno bussare alla porta…

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.