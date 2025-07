Io Sono Farah Anticipazioni dal 4 all’8 agosto 2025: Farah rischia di essere rimpatriata per colpa di Mehmet

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le trame e le anticipazioni delle puntate della nuova dizi turca onda nel daytime di Canale5 dal 4 all’8 agosto 2025.

È arrivata a sorpresa la nuova dizi turca Io Sono Farah. Annunciata inizialmente per la prima serata di Canale5, la serie con Demet Özdemir guadagna il daytime di Mediaset in forma di Soap Opera e si colloca tra Forbidden Fruit e La Forza di una Donna per un pomeriggio ancora più ricco di avventure e storie di donne forti e decise a cambiare il loro futuro. L’appuntamento è per le ore 15.45 dal lunedì al venerdì con un doppio episodio; la Soap dovrebbe farci compagnia per tutto il resto dell’estate. Ma scopriamo nelle puntate in onda da lunedì 4 agosto a venerdì 8 agosto 2025.

Io Sono Farah, Anticipazioni dal 4 all’8 agosto 2025

Lunedì 4 agosto 2025

Kaan si trova sotto casa di Semiha, tormentato dal senso di colpa e dal come offrirle un risarcimento per la morte di suo figlio Alperen, quando sopraggiunge Gonul che lo convince a salire per porgere le condoglianze. Kaan vedendo Semiha sconvolta fugge via, seguito da Gonul che lo convince a comprare dei regali per la famiglia invece di un risarcimento in denaro. Preoccupata per suo figlio, Vera incarica qualcuno di seguirlo e cerca di coinvolgere Ali Galip per aiutarlo mentre Mehmet e Ilyas credono di aver individuato la donna delle pulizie e fermano Sepideh, che tuttavia non riesce a rispondere alla domande Nel frattempo, Farah viene portata in una clinica improvvisata, dove si trova a curare salvare i feriti di Tahir mentre il piccolo Kerimsah migliora e sta per essere dimesso. Farah vuole recuperare la registrazione della sua testimonianza sull’omicidio a cui ha assistito, così accompagna Gonul a casa che commette un passo falso con il fratello poliziotto che si insospettisce.

Martedì 5 agosto 2025

Orhan si affeziona sempre di più a Kerimsah, arrivando persino a compiere un gesto affettuoso nei suoi confronti. Nel frattempo, Tahir affronta Ali Galip e ammette di aver disobbedito ai suoi ordini, mentre lui mette alla prova Farah che fallisce e viene difesa da Tahir. Lui vorrebbe mettere in salvo Farah e suo figlio, ma ancora non si fida completamente di lei. Intanto, Mehmet entra in casa di Farah e parla con Kerim, che, non volendo, fornisce al commissario informazioni utili. Ilyas decide di liberare Sepideh nonostante il suo superiore non approvi mentre Kaan invita Gonul a cena rivelandole che sta per partire per l’America. Temendo la vendetta da parte di Ali Galip, Tahir fa di tutto per proteggere Farah e Kerimsah ma viene improvvisamente portato via da Bekir che lo conduce da Ali Galip, che però decide di risparmiarlo, lasciando Farah sotto la sua responsabilità.

Mercoledì 6 agosto 2025

Farah scopre che lei e Kerimsah sono finalmente al sicuro ma non può essere tranquilla dato che il figlio le rivela che Mehmet lo ha ingannato per fargli raccontare ciò che ha visto. Farah affronta Mehmet che le propone protezione in cambio di una testimonianza sull’omicidio di Alperen, elencandole tutti i crimini di Tahir. Scioccata dalla verità sull’omicidio, Vera vuole cacciare Kaan, ma Ali Galip riesce a convincerla che è innocente. Zehra tenta di riconciliarsi con il padre, deluso per non essere stato invitato al matrimonio e organizza una cena con Zerrin che cerca di far riavvicinare Alihan e Lal. Nel frattempo, Bekir va da Farah per estorcerle informazioni su Tahir, ma lei riesce a fuggire mentre Mehmet incontra Bade sperando di convincerla a ritirare la denuncia contro di lui. Su ordine di Ali Galip, Tahir si presenta alla fabbrica dei Karaman dove viene aggredito e caricato in macchina ma riesce a fuggire grazie all’intervento di Mehmet, allarmato da Farah. Quando, durante la sparatoria, Tahir protegge Mehmet col proprio corpo, il commissario decide di lasciarlo andare mentre Farah corre a curarlo. Orhan e Vera si incontrano parlando del loro passato, poi Orhan le consegna la registrazione in cui Farah accusa Kaan dell’omicidio, chiedendole in cambio di proteggere la ragazza da Ali Galip.

Giovedì 7 agosto 2025

Gonul raggiunge Kaan ma lui la respinge dicendole che non è chi lei crede, per poi baciarla. Farah si presenta al tribunale per testimoniare proprio mentre Tahir la chiama: hanno trovato un donatore per Kerim. Farah corre in ospedale raggiunta da Tahir la raggiunge che le propone di andare a casa sua dopo che alcuni uomini tentano di rapirla. Mentre stanno raccogliendo le cose per Kerim, due agenti arrestano Farah come immigrata clandestina, con l’ordine di rimpatrio immediato: dietro l’arresto c’è Mehmet, che vuole costringerla a parlare. Tahir contatta Bade per chiedere il suo aiuto legale mentre Farah viene caricata su un autobus per l’aeroporto. Quando ma Vera avverte Orhan parte una corsa contro il tempo: Tahir e Bade raggiungono l’autobus e lo fermano e l’arrivo di Mehmet evita il peggio. Farah rifiuta di andare con lui e sceglie di seguire Tahir e Bade, che le offre assistenza per ottenere la cittadinanza.

Venerdì 8 agosto 2025

Gonul riceve l’aiuto inaspettato di Kaan mentre Farah decide di tornare a collaborare dopo aver scoperto che il suo Paese ne ha richiesto il rimpatrio. Lei e Kerim si trasferiscono nell’appartamento di Tahir che continua a lavorare su più fronti per proteggerli, contattando persino un nemico del suo padre adottivo. Durante le sue ricerche scopre che Yasemin ha dichiarato alla polizia che la donna fuggita dall’auto è proprio Farah che cerca di spiegarsi, ma Tahir la invita ad andarsene. Intanto Vera e Bade vogliono convincere Kaan a lasciare il Paese, ma lui rifiuta. Vera allora affronta Farah offrendole un aiuto concreto in cambio del suo silenzio. La ragazza è turbata e riflette proprio mentre viene raggiunta da Tahir che le chiede di salire in auto per parlarle. Ali Galip ha affidato a Bekir una missione cruciale, ma il capo dei Karaman è pronto a impedirne l’esecuzione

