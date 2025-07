Beautiful Anticipazioni Puntate dal 3 al 10 agosto 2025: Eric torna a casa, per Ridge è la resa dei conti!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, in onda dal 3 al 10 agosto 2025. Ecco le anticipazioni settimanali, episodio dopo episodio, della Soap di Canale5.

Tanti nodi verranno al pettine nelle puntate di Beautiful in onda dal 3 al 10 agosto 2025. Per Ridge sarà il tempo della resa dei conti con suo padre Eric, finalmente dimesso dall'ospedale. Lo stilista ha paura che il patriarca non lo perdoni per aver combattuto per guarirlo. Intanto Hope prenderà una decisione in merito alle rivelazioni di Thomas mentre Wyatt informerà suo padre di voler lasciare Los Angeles e di voler affittare l'appartamento sulla spiaggia. Tra Bill e Poppy scoppierà la passione e RJ e Luna li beccheranno in flagrante. Che imbarazzo!

Beautiful: Video Riassunto delle puntate

Prima di leggere le anticipazioni complete della Soap, incuriositevi guardando il video riassunto degli episodi che ci faranno compagnia da domenica 3 a domenica 10 agosto 2025.

Domenica 3 agosto 2025

Brooke picchierà duro contro Hope e la sua relazione, anzi ossessione inaspettata, per Thomas. La ragazza non si lascerà però condizionare dalle parole di sua madre e le rivelerà di non avere alcuna intenzione di stare a sentire i suoi rimproveri e nemmeno i suoi consigli. La piccola Logan, sebbene turbata dalle dichiarazioni del Forrester, confesserà alla madre di voler fare di testa sua e di essere anche convinta che il destino le voglia riservare qualcosa di magico. Intanto Ridge esprimerà grande ammirazione nei confronti di Thomas, capace finalmente di superare le sue difficoltà e di essere un uomo nuovo, molto più attento alle esigenze delle persone che ama. Il giovane prometterà di continuare in questo modo e di non lasciare che gli errori del passato tornino a tormentare lui e la loro famiglia.

Lunedì 4 agosto 2025

Steffy raggiunge Finn in ospedale e lo ringrazia per essersi occupato di suo nonno salvandogli addirittura la vita. La ragazza scopre che il suo nonnino sta molto meglio e che presto verrà dimesso. Intanto il patriarca rivela a RJ di voler approfondire la conoscenza di Luna, che ha reso il suo adorato nipotino felice come non mai. Poppy ha raggiunto sua figlia alla Forrester ma si ritrova ad avere un confronto con sua sorella Li, che sentendola parlare al telefono con qualcuno, l’accusa di aver trovato un nuovo pollo da spennare. Penelope si difende e si guarda bene dal dire alla dottoressa che la persona con cui ha preso appuntamento è Bill Spencer. Intanto Wyatt informa suo padre di voler lasciare Los Angeles e di voler quindi lasciare il suo appartamento sulla scogliera. Dollar Bill assicura al giovane che può affittare la sua casa a chi vuole e gli augura di trovare la sua felicità. Il loro discorso si sposta su Poppy e Wyatt è curioso di sapere come stiano andando le cose tra lei e suo padre.

Martedì 5 agosto 2025

Li accusa Poppy di essere un’approfittatrice e di essere di nuovo in cerca di uomini ricchi da spellare. La dottoressa punta il dito pure contro Luna, per lei della stessa pasta di sua madre visto che ha messo gli occhi su RJ. Penelope si difende e invita la sorella a smetterla di accusarla di essere una poco di buono e ad andare avanti. Li lascia la Forrester poco prima di incontrare Luna, che nota però la sua presenza e chiede a sua madre, tremante, cosa sia successo. Finn è pronto a far firmare a Eric il foglio delle dimissioni. Il patriarca ringrazia il ragazzo per averlo salvato ma il dottore sottolinea che il merito è solo della sua determinazione. Ridge, alla Villa, attende il ritorno del padre ma confida a Brooke di avere molta paura che lui possa essere arrabbiato e crede che sia arrivato il momento del loro confronto chiarificatore.

Mercoledì 6 agosto 2025

Bill porta Poppy di nuovo a Il Giardino proprio mentre Deacon flirta con Sheila. Il barista affida i suoi due ospiti alla Carter, ben poco contenta di servire lo Spencer. Bill e Penelope si lasciano andare ai ricordi e rammentano di come abbiano ballato per tutta la notte. Presi dal momento e dopo che il magnate ha raccontato alla madre di Luna che Sheila ha tentato di uccidere Li, i due cominciano a ballare in mezzo ai tavoli, sulle note della stessa canzone che li aveva accompagnati durante le notti del festival. Eric torna alla Villa e tutti si affollano per salutarlo. Il Forrester racconta del momento in cui stava per andarsene e ha visto Stephanie. Ridge si sente in colpa per averlo strappato dalle braccia di sua madre mentre Brooke e Carter cominciano a piangere e rivelano di aver avuto paura che lui se ne andasse per sempre.

Giovedì 7 agosto 2025

Ridge confessa a suo padre il pensiero che lo tormenta da tempo ed Eric lo tranquillizza dicendogli che non prova alcun rancore per lui e che è molto felice di essere ancora tra loro. Bill e Poppy decidono di passare la notte insieme e lo Spencer rivela di avere un posto speciale da condividere con lei: la casa sulla spiaggia di Wyatt. Peccato però che RJ, che ha appena affittato l’appartamento, abbia intenzione di passare una serata romantica con Luna proprio là. Zende arriva alla Forrester e riabbraccia suo nonno, felice che le cose si siano sistemate. Il patriarca, al corrente degli ultimi battibecchi tra suo nipote e suo figlio, invita entrambi alla calma e loda Zende. Prima che tutti si accomiatino, il Forrester senior li invita a godersi i momenti belli della loro vita. Intanto RJ e Luna si dirigono alla casa sulla scogliera dove Poppy e Bill sono già in intimità.

Venerdì 8 agosto 2025

RJ e Luna così come Poppy e Bill sono nella casa sulla scogliera. Il Forrester racconta alla Nozawa di essere molto contento che Wyatt gli abbia affittato la sua casa prima di lasciare Los Angeles ed è certo che in questo luogo lui e la stagista costruiranno dei bei ricordi. La ragazza è molto felice di essere là ma un rumore attira la sua attenzione e si convince che loro due non siano soli. RJ cerca di tranquillizzarla e le promette di controllare in giro per farla stare più serena. Poppy sente la voce di sua figlia e chiede spiegazioni a Bill. Il magnate decide di mandare un messaggio a Wyatt e scopre che il ragazzo ha affittato l’appartamento proprio a RJ. Dopo essersi confrontata con Thomas sul ritorno di Eric sano e salvo a casa, Steffy raggiunge il marito – reduce da un confronto serrato con sua madre sull’argomento Luna e Poppy – per ringraziarlo di tutto, non solo per aver salvato suo nonno. Thomas invece raggiunge Hope e la trova ancora turbata per le sue confessioni.

Sabato 9 agosto 2025

Poppy e Bill devono trovare un modo per farla franca e per non farsi trovare mezzi nudi da RJ e Luna. I due decidono di uscire dalla finestra ma RJ e Luna, in soggiorno, li vedono o meglio è la giovane Nozawa a vedere sua madre. Colti in flagrante i due amanti fingono di essere appena arrivati e si scusano per averli interrotti. Bill finge di aver voluto mostrare l’appartamento a Poppy prima che fosse affittato e RJ, che non ha ancora firmato il contratto, decide di lasciare la casa e di tornarvi solo con i documenti in mano. Rientrata alla Forrester insieme al suo compagno, Luna ammette di essersi sentita molto in imbarazzo e di sperare che tutto questo non abbia creato fastidio a RJ. Hope intanto conferma a Thomas di essere sì turbata ma di non aver dimenticato i momenti belli che hanno condiviso insieme. Questo riaccende le speranze del Forrester che si lascia andare a una nuova dichiarazione d’amore struggente. I due si baciano con passione.

Domenica 10 agosto 2025

Liam e Bill si ritrovano a parlare della decisione di Wyatt. I due sperano che il ragazzo trovi la felicità che merita. Il discorso si sposta su Poppy e sul rapporto tra lei e Bill. Liam confessa al padre di essere felice che lui abbia trovato qualcuno che lo attragga dopo le delusioni avute con Katie. Il magnate ammette che la Nozawa lo fa stare bene e che potrebbe essere una cosa seria… e che forse si sta innamorando. Intanto alla Forrester il discorso tra Luna e Poppy – che stanno parlando di Bill Spencer – viene interrotto da Li, che scopre che il misterioso uomo che sua sorella sta frequentando è il nonno di Kelly e va su tutte le furie. Luna lascia le due sorelle a scannarsi e rivela a RJ di sperare che le cose si sistemino una volta per tutte tra sua madre e sua zia. Eric ringrazia Donna per tutto quello che ha fatto per lui e Ridge ammette che la Logan è stata la vera forza di tutta la loro famiglia. Padre e figlio si lasciano andare a parole di grande affetto e il patriarca conferma la sua intenzione di voler tornare presto a lavorare ma stavolta non ci sarà nessuna rivalità e nessuna sfida in passerella. Lui e Ridge collaboreranno e porteranno la Forrester a toccare le vette più alte della sua storia.

