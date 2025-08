La forza di una donna Anticipazioni 6 agosto 2025: Sirin ne combina un'altra, Jale la sbatte fuori!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 6 agosto 2025 su Canale 5. Sirin fa soffrire il piccolo Bora e Jale la mette alla porta!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono sconvolgenti. Nell'episodio in onda il 6 agosto 2025 alle 17:10, Jale sbatte Sirin fuori di casa poiché sostiene che sia stata lei a parlare al piccolo Bora del suo divorzio da Musa. Intanto, i piccoli Nisan e Doruk fanno una sorpresa a Bahar per colazione, ma quando notano che la madre ha un graffio sul volto, s'incupiscono e le chiedono come se lo sia procurato. La donna è evasiva, ed intanto non fa che pensare allo scontro che ha avuto con la sorellastra. Piril, invece, decide di non mostrare le foto che ritraggono Bahar, Nisan e Doruk ad Alp. Nel frattempo, Hikmet confessa Seyfullah di essersi innamorato di Ceyda, pur conscio di rischiare grosso...

La forza di una donna: Jale sbatte Sirin fuori casa...

Un'altra porta in faccia per Sirin. Jale non ha mai sopportato quest'ultima, ma è pur sempre un membro della sua famiglia; per questo motivo, la dottoressa non si è potuta esimere nel momento in cui c'era bisogno che la ospitasse in casa sua. Tuttavia, ora Jale sta per sbattere Sirin fuori. La donna, infatti, è sicura che sia stata proprio la perfida riccia a rivelare al piccolo Bora che i suoi genitori stanno per divorziare, provocando nel bambino un grande dolore. Che cosa farà a questo punto Sirin? Dove andrà a stare, visto che nessuno sembra voler avere a che fare con lei?

Bahar ha un graffio sul viso... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Nisan e Doruk sono impazienti di fare una bella sorpresa alla loro mamma per colazione. I bimbi sono felici ed emozionati, ma nel momento in cui notano che Bahar ha un graffio sul viso, il loro umore cambia drasticamente. Nisan e Doruk le domandano come si sia procurata quella ferita, però la ragazza, che non ha alcuna intenzione di raccontare loro dello scontro verbale e fisico che ha avuto con Sirin, risponde in modo evasivo. Nel mentre, Bahar non fa che pensare e ripensare proprio a quell'accesa lite con la sorellastra, nonché presunta amante di Sarp....

Seyfullah minaccia Hikmet, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 6 agosto 2025 de La forza di una donna

Piril sa che Bahar, Nisan e Doruk sono ancora vivi, a dispetto di ciò che hanno sempre pensato, ed ora sta per entrare in possesso della prova regina: una loro foto attuale. La donna è conscia del fatto che dovrebbe mostrarla ad "Alp", ma ha il timore che, nel momento in cui scoprirà la verità, la lascerà seduta stante per tornare tra le braccia della prima moglie. Proprio per questo motivo, Piril nasconde lo scatto al marito. Nel frattempo, Hikmet trova il coraggio per confessare a Seyfullah di nutrire un sentimento sincero nei confronti di Ceyda. Allora, il suocero, che è interessato solo alle felicità di sua figlia, gli suggerisce di dimenticarsi in fretta della cantante bionda, poiché altrimenti ne pagherà le conseguenze a caro prezzo...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:10.