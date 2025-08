Forbidden Fruit Anticipazioni 6 agosto 2025: Yildiz chiede il divorzio ad Halit!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 6 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che Yildiz spiazza Halit chiedendogli il divorzio!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci sorprenderanno. Nell'episodio in onda il 6 agosto 2025 alle 14:10, Zehra fa visita ad Halit, sperando di riconciliarsi con lui. Halit è deluso per non essere stato avvisato del matrimonio, ma decide comunque d'invitare lei e Sinan a cena. Alla serata parteciperà anche Zerrin, la quale coglierà l'occasione per far incontrare Alihan e Lal: la sua speranza è che i due tornino insieme. Intanto, Zeynep trova un lavoro nuovo; è entusiasta, anche se il suo capo non è così paziente come credeva. Yildiz, invece, non si sente accettata dalla famiglia del marito, e scoprire che Halit ha passato la serata fuori con i figli senza di lei, arriva a dirgli di volere il divorzio!

Forbidden Fruit: Halit deluso da Zehra...

Ender e Zehra hanno fatto una bella chiacchierata. La donna ha spiegato alla giovane che Halit le ha chiesto il divorzio perché convinto che avesse una relazione extra-coniugale con Sinan; poi le ha anche assicurato che quest'ultimo, in verità, si è innamorato di lei non appena l'ha vista. Per finire, le ha detto che Yildiz ha approfittato di questa complessa situazione per insinuarsi nella loro coppia e tentare di sedurre il marito. Così, Ender l'ha spronata a parlare con Halit, ed è proprio ciò che ora sta avvenendo. Zehra fa visita a suo padre, con la speranza di una riconciliazione. Halit ammette di essere deluso per non essere stato avvisato del matrimonio con Sinan, però vuole comunque invitare sia lei che il nuovo marito a cena...

Zeynep ha un nuovo lavoro... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Nel corso della cena a cui Halit ha invitato Zehra e Sinan, è presente anche Zerrin. Quest'ultima ha un solo obiettivo: vuole che Alihan e Lal s'incontrino. Il suo augurio è che il fratello si tolga una volta per tutte dalla testa Zeynep e torni insieme alla sua ex. Parallelamente, la mora sta iniziando il suo nuovo lavoro. Zeynep è tornata dall'America, dove era l'assistente personale di Cem, perché Yildiz aveva bisogno di lei; una volta ristabilitasi in Turchia, però, si è anche dovuta trovare un altro impiego. Zeynep è entusiasta d'intraprendere questa nuova avventura, ma, purtroppo, sta per scoprire che il suo capo non è una persona molto tollerante...

Yildiz vuole il divorzio, nelle Anticipazioni della puntata del 6 agosto 2025 di Forbidden Fruit

Yildiz, sentendosi con le spalle al muro, ha compiuto un gesto disperato, andando via dalla villa di Halit. Infatti, quando ha visto che, davanti alle infamanti accusa di Sengul, Ender e Canr, il marito non stava prendendo le sue difese, ha preferito fare i bagagli e tornare nel suo vecchio appartamento. Ora, come se non bastasse, sta per scoprire che Halit si è riunito a cena con i suoi figli e non ha neanche pensato di avvisarla. Sempre più consapevole di non essere persona gradita dalla famiglia del consorte, decide di mettere in atto uno dei suoi diabolici piani per avere maggior presa su Halit: lo informa del fatto che vuole il divorzio. Come prenderà l'imprenditore questa assurda richiesta dell'adorata mogliettina?

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.